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Beynine çip takılan kişinin düşünceleri 25 dakika boyunca okundu

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ABD'de beynine implant yerleştirilen bir kişinin düşünceleri 25 dakika boyunca okundu.
Beynine çip takılan kişinin düşünceleri 25 dakika boyunca okundu

Wall Street Journal'ın (WSJ) yayımladığı haberde implantın, Parkinson hastalığından muzdarip Jeffrey Keefer'a takıldığı aktarıldı. 

71 yaşındaki Keefer'ın hastalık nedeniyle ameliyata girdiği, cerrahi operasyon öncesinde de doktorların implantı beyninde denemesi için izin verdiği belirtildi. 

Precision Neuroscience firmasının geliştirdiği Layer 7 Cortical Interface adlı implantın üzerindeki elektrotlar, Keefer'ın beynine bağlandı.

İmplanttaki çipler, beyinden gönderilen sinyalleri toplarken, bunlar kablosuz bağlantı aracılığıyla yapay zeka destekli bir programa gönderildi.

İmplanta bağlı bir kablo da Keefer'ın göğsünde hem batarya hem de anten işlevi gören cihaza bağlandı.

Çalışmada, Keefer'ın elleriyle yaptığı bazı hareketler, monitörlerden ölçülen beyin sinyalleriyle eşleştirildi. Daha sonra hastadan ellerini kıpırdatmadan az önceki hareketleri yapmayı düşünmesi istendi. Keefer hareketleri yapmayı düşündükçe beyin sinyallerinin de gerçek zamanlı olarak kaydedilebildiği ve hareketlerle eşleştiği görüldü.

Precision Neuroscience'ın kurucularından Benjamin Rapoport, "Aradığımız buydu. Harekete dönüşemeyen bir düşünce olduğunda beynin ne söylemeye çalıştığını bilebileceğimizi teyit ettik" dedi.

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