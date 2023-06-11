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Bilim insanları açıkladı: Şekersiz diye satılan gazlı içecekler 1 saatte vücuda nasıl etki ediyor

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Piyasada bulunan ve "şekersiz" etiketiyle satılan diyet gazlı içeceklerin yarattığı sağlık riskleri ile ilgili uzmanlar çok net açıklamalarda bulundu.
Bilim insanları açıkladı: Şekersiz diye satılan gazlı içecekler 1 saatte vücuda nasıl etki ediyor

İngiliz medyası, diyet gazlı içeceklerle ilgili dikkat çekici bir haber yayınladı…

Ülkenin çok okunan gazetelerinden The Sun, bilim insanları ve bilimsel araştırmaları derleyerek, piyasada “şekersiz” ibaresiyle satılan ürünlerin ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu aktardı.

Gazeteye konuşan diş hekimi Dr. Raj Juneja, “Bu tür diyet içecekler diğer gazlı içecekler gibi çok yüksek oranda asidik. Diş minesine zarar vererek, vücudun yağ depolama merkezlerini harekete geçirebilir” dedi.

HEMEN SU İÇİLMESİ TAVSİYE EDİLİYOR

Juneja bu tür içeceklerdeki gazın oluşması için bir karbonasyon sürecinden geçildiğinin altını çizerek bunun dişte hassaslığa sebebiyet verebileceğini dile getirdi. Bir diğer İngiliz ortodontist Dr. Khaled Kasem ise, “Eğer bu tür içecekleri içecekseniz pipet kullanmanızı ve bunları tükettikten hemen sonra su içmenizi tavsiye ederim” yorumunu yaptı.

Kasem, diyet gazlı içecekleri içtikten 20 dakika sonra insülin üretiminin tetiklendiğini belirtirken gazeteye konuşan Dr. Matthew Snelson ise, “Vücudumuz alınan gıdalara tepki olarak insülin salgılar ve bu da özellikle karbonhidrat içeren gıdalarda olur. İnsülin, vücudun yağ depolamasında bir rol oynar” yorumunu yaptı.

40 DAKİKADA BAĞIMLILIK…

Mayıs ayında Dünya Sağlık örgütü bir araştırma yapmış ve az şekerli tatlandırıcıların zararlarını gündeme getirmişti. Bu tür ürünlerin “kilo vermek için” kullanılmaması gerektiği duyurulmuştu.

Uzmanlar, diyet gazlı içecekleri içtikten sonraki 40’ıncı dakikada “kısa bağımlılık halinin” tetiklendiğini ve 60 dakika sonra ise bu tür içeceklerdeki kafeinin susuzluğu artıracağını söyledi. Dr. Juneja, “Diyet içeceklerde normal gazlı içeceklere göre daha az kafein olsa da yine de bir miktar kafein var. Kafein dehidrasyona sebep olabilir” dedi.

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