  • BIST 5.475,48
  • Altın 1486.076
  • Dolar 23.6119
  • Euro 25.7109
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

Bilim insanları uyardı: Beyin sarsıntısından sonra buna dikkat edin

» »
Uzmanlar, hafif beyin sarsıntısından sonra sporcuların tam anlamıyla dinlenmeden kaçınmaları gerektiğini söylüyor.
Bilim insanları uyardı: Beyin sarsıntısından sonra buna dikkat edin

100’den fazla uluslararası araştırmacı ve klinisyen tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, hafif bir beyin sarsıntısı geçiren sporcular, tamamen dinlenmekten kaçınmalı ve iyileşmelerine yardımcı olmak için hafif fiziksel ve zihinsel aktivitelere devam etmelidir.

Guardian’ın haberine göre, tamamlanması beş yıldan fazla süren açıklama, semptomlar tamamen çözülene kadar tüm fiziksel aktivitelerden kaçınmak için önceki rehberliği güncelliyor. Bir beyin sarsıntısı geçirdikten sonra 21 gün boyunca temas sporlarından kaçınmak ve 14 gün boyunca herhangi bir eğitim türünden kaçınmak şeklindeki İngiltere’nin yönergeleriyle çelişiyor.

Beyin sarsıntısı, kafaya bir darbe veya sarsıntının neden olduğu, yönelim bozukluğu, baş dönmesi, baş ağrısı, hafıza kaybı veya birkaç hafta sürebilen ışığa ve sese duyarlılık gibi semptomlarla sonuçlanan bir tür travmatik beyin hasarıdır.

Sporda Beyin Sarsıntısı Grubu’nun (CISG) British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan son açıklaması, Ekim 2022’de Amsterdam’da yapılan bir toplantının sonuçlarına dayanıyor.

SİSTEMLİ OLARAK ARTIRILMALI

Önemli bir öneri, bireylerin beyin sarsıntısından 24-48 saat sonra yürüme veya sabit bisiklete binme gibi hafif yoğunluklu fiziksel aktiviteye dönebilmeleri ve bundan sonra egzersiz yoğunluğunu sistematik olarak artırabilmeleridir.

Bununla birlikte, beyin sarsıntısı semptomlarının yoğunluğunda önemli bir artış yaşarlarsa durmaları gerekir. Ayrıca, beyin sarsıntısından sonraki ilk 48 saat içinde ekran başında kalma süresinin sınırlandırılmasını tavsiye edilir çünkü bu, bilişsel enerjiyi tüketebilir ve ilk birkaç gün içinde iyileşmeyi engelleyebilir.

Buffalo Üniversitesi’nin New York’taki beyin sarsıntısı tedavi kliniği direktörü Prof. John Leddy, “Mesaj, hastaların kontrollü bir şekilde hareket etmesini sağlamak. Ancak insanların hafiften daha fazla fiziksel veya bilişsel aktiviteyi durdurmasını istiyoruz.” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pazartesi günü kalbe iyi gelmiyor14 Haziran 2023 Çarşamba 18:47
  • BioNTech'e Covid aşısının iddia edilen yan etkileri nedeniyle Almanya'da açılan davanın ilk duruşması ertelendi14 Haziran 2023 Çarşamba 16:52
  • Araştırma: Bakteriler kalp damar ve gut hastalıklarının tedavisinde kullanılabilecek14 Haziran 2023 Çarşamba 15:46
  • Genel anestezi öncesi neden yiyip içmemeliyiz?14 Haziran 2023 Çarşamba 13:56
  • Koku alamıyorlar: Covid-19’u atlatan milyonlarca kişi mağdur durumda14 Haziran 2023 Çarşamba 12:55
  • Her yaşta ve her cinsiyette görülebilir13 Haziran 2023 Salı 22:16
  • Sürekli kilo verip geri almanın matematiği çözüldü13 Haziran 2023 Salı 18:34
  • Multipl Skleroz (MS) hastalığında kullanılmaya başlanan yeni nesil ilaç tedavileri hastaların kaderini değiştiriyor13 Haziran 2023 Salı 14:15
  • Araştırma: Yer fıstığı yaşlılıkta zihin sağlığını korumaya yardımcı olabilir13 Haziran 2023 Salı 12:28
  • Her on kadından biri bebeğiyle bağ kurmakta zorlanıyor12 Haziran 2023 Pazartesi 21:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti