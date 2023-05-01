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Bilim insanları vejetaryen ve vegan diyetleri için uyardı

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Bilim insanları, etin sağlıklı bir yaşam için son derece önemli olduğu konusunda uyarırken, insanlara vejetaryen ve vegan diyetleri konusunda ısrarcı olmayı bırakmaları için çağrıda bulundular.
Bilim insanları vejetaryen ve vegan diyetleri için uyardı

Son yıllarda vejetaryen ve vegan diyet uygulayanlar artarken bazı ebeveynlerin bu diyetleri, büyüme çağındaki çocuklarına dayatmaları da tepkilerle karşılanıyor. Ancak bilim insanları sağlıklı olduğu iddia edilen vejetaryen ve vegan yaşam konusunda uyarıyor.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden yaklaşık bin akademisyen, et yemenin hastalıklara neden olduğu ve gezegen için zararlı olduğu yönündeki iddiaların arkasına baktı.

Araştırmalara göre; daha fakir topluluklarda yaşayan ve düşük et alımına sahip olanların genellikle zayıflık ve anemi gibi bir dizi besin eksikliği nedeniyle ortaya çıkan hastalıktan muzdarip oldukları görüldü.

Animal Frontiers’deki araştırmacılar da etin B12 vitaminleri, omega-3 yağ asitleri, demir ve çinko gibi mineralleri sağlamaktan sorumlu olduğunu söyleyerek yararlarına dikkat çektiler.

İrlanda’daki Royal College of Surgeons’tan Dr Alice Stanton ise diyetlerden taze et ve süt ürünlerini çıkarmanın insan sağlığına zarar verdiğini; özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

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