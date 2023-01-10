Bilim insanlarından korkutan iddia: “Bildiğimiz uygarlığın sonu geldi”

Dünya uzun zamandır kendisini tehdit eden; buzulları eriten, deniz seviyelerinin yükselmesine neden olan, bazı canlı türlerinin yaşamlarını tehdit eden küresel ısınmanın farkında. Konuyla ilgili pek çok ülke birleşerek çeşitli önlemler alsa da bu pek de yeterli değil. Hatta biyolog Tony Barnosky’e göre dünya şu anda dinozorlardan beri gördüğümüz en kötü kitlesel yok oluş dönemini yaşıyor.

Bilim insanları, insanlar devam eden kitlesel yok oluşlardan sağ çıksa bile, bildiğimiz uygarlığın sonunun geldiğini söylüyor. Biyologlar Paul Ehrlich ve Tony Barnosky, katıldıkları programda uygarlığın sonuyla ilgili açıklamalar yaptılar.

Barnosky programda, “Gezegeni öldürdüğümüzü söylemenin çok fazla olduğunu söyleyebilirim, çünkü gezegen iyi olacak. Yaptığımız şey, yaşam biçimimizi öldürmek” dedi. Ehrlich ise, uygarlığın sonunun insanların çok fazla tüketmesine bağlı olacağını söylüyor ve insanlığın sürdürülebilir olmadığını belirtiyor.

Ehrlich, uygarlığın sonunu bir şekilde durdurmak için en az beş Dünya’ya daha ihtiyaç olacağını söylüyor: “Sorun nihayetinde, azalmakta olan mevcut yaşamlarımızı sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynaklara iniyor. Ayrıca, iklim değişikliği gezegenimiz için önemli bir sorun olmaya devam ediyor.”