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Bir annenin feryadı: İki elimiz tüm Bozkurt ailesinin yakasında!

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İsias Otel’de yakalanarak hayatını kaybeden İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, otel sahibi Ahmet Bozkurt’un oğlu Efe Bozkurt’un serbest bırakılmasına tepki gösterdi; “İki elimiz tüm Bozkurt ailesinin yakasında” dedi.
Bir annenin feryadı: İki elimiz tüm Bozkurt ailesinin yakasında!

Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlere Adıyaman’da İsias Otel’de yakalanarak hayatını kaybeden İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, otel sahibi Ahmet Bozkurt’un oğlu Efe Bozkurt’un serbest bırakılmasına tepki gösterdi; “İki elimiz tüm Bozkurt ailesinin yakasında” dedi.

6 Şubat depreminde yıkılan ve Şampiyon Melekler’e de mezar olan İsias Otel ile ilgili görüşülen davada otel sahibi Ahmet Bozkurt’un oğlu Efe Bozkurt ve mühendis Halil Bağçı teminatla serbest bırakılmasına acılı aileler tepki gösteriyor… 

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan  İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, şu ifadeleri kullandı:

“İsas’ın sahiplerinden, otelin yöneticisi ve Ahmet Bozkurt’un oğlu sanık Efe Bozkurt serbest bırakılmış.

Niye?

Yeni bir rapor onun bu cinayete “ortaklık” etmediği gibi bir sonuç mu ortaya çıkardı?

Bunu bize anlatamazsınız!

Adalet yerini bulsun diye savaşıyoruz. Aldığımız her nefes adaletin sağlanması için. Tahliye ne demek? Tahliye beraat değildir. İki elimiz tüm Bozkurt ailesinin yakasında. Her bir çocuğumuzun hesabını soracağız. #efebozkurt da cezadan kurtulamayacak!

Evlatlarımıza “otel” diye sunulan o “toplu mezar” yıllar yılı onca ihmalin, sorumsuzluğun, vicdansızlığın sonucu olarak yükselirken sahibi, ortağı, izin vereni, denetleyeni, hesap sormayanı, göz yumanı, hepsi cinayetin ortağıdır.

Affetmiyoruz!

Susmuyoruz!

Vazgeçmiyoruz

Hesap Vereceksiniz!”

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