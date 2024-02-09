Yılmaz Erdoğan'ın hem başrolünde yer aldığı hem de senaryosunu kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi ilk günden bu yana büyük ses getirdi.

Dilber'in dansından sonra fiyatlar ikiye katlandı! Pavyon hesabı sosyal medyada gündem oldu!

Yılmaz Erdoğan'ın hem başrolünde yer aldığı hem de senaryosunu kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi ilk günden bu yana büyük ses getirdi. Dizide özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı olay oldu. Dilber dansı büyük bir furya haline gelirken pavyon fiyatları da ikiye katlandı.

Sosyal medyada son günlerde paylaşılan hesaplarda ortalama tutar 20 bin TL ile 30 bin TL arasında değişirken, 29 Eylül tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde yer alan bir pavyonda gelen 284 bin liralık hesap, herkesi şaşırttı.