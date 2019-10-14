BKP Genel Başkanı İzcan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya destek belirtti

Yazılı açıklama yapan İzcan, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, ‘savaşla sorunların çözülemeyeceğini, adına ‘Barış Pınarı Harekatı’ dense de akanın kan olduğunu belirtip, halkların kardeşçe bir arada yaşayacağı barış temennisinde’ bulunmasının ardından, tehdit ve hakaretlere maruz kalmasının kabul edilmez olduğunu” söyledi.

İzcan, “Kıbrıs Türk toplumu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yanındadır ve yapılan hakaretleri aynen sahiplerine iade etmektedir” dedi.

Açıklamasında, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın tutumunu da eleştiren İzcan, savaşın sona ermesi temennisinde bulundu.