  • BIST 94.208
  • Altın 284,716
  • Dolar 5,9321
  • Euro 6,5410
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

BKP Genel Başkanı İzcan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya destek belirtti

» »
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ‘Barış Pınarı Harekatı’ konusundaki açıklamalarına destek belirtti.
BKP Genel Başkanı İzcan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya destek belirtti

Yazılı açıklama yapan İzcan, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, ‘savaşla sorunların çözülemeyeceğini, adına ‘Barış Pınarı Harekatı’ dense de akanın kan olduğunu belirtip, halkların kardeşçe bir arada yaşayacağı barış temennisinde’ bulunmasının ardından, tehdit ve hakaretlere maruz kalmasının kabul edilmez olduğunu” söyledi.

İzcan, “Kıbrıs Türk toplumu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yanındadır ve yapılan hakaretleri aynen sahiplerine iade etmektedir” dedi.

Açıklamasında, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın tutumunu da eleştiren İzcan, savaşın sona ermesi temennisinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Maraton’a katılacak14 Ekim 2019 Pazartesi 17:12
  • HP Genel Sekreteri Senin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’yu eleştirdi14 Ekim 2019 Pazartesi 17:05
  • Erhürman: Kararı PM verecek14 Ekim 2019 Pazartesi 16:57
  • Türk Ajansı Kıbrıs, Medya Etik Deklarasyonu’nu imzaladı14 Ekim 2019 Pazartesi 16:40
  • Trafik kazalarında geçtiğimiz hafta bir kişi öldü 16 kişi yaralandı14 Ekim 2019 Pazartesi 16:39
  • Patates ekimi yapılan arazilerin bildirimi için yarın son gün14 Ekim 2019 Pazartesi 16:38
  • Trafik denetimleri: Bin 191 sürücüye ceza14 Ekim 2019 Pazartesi 16:27
  • KTÖS: Sayın Akıncı nezdinde yapılan saygı sınırlarını aşan, TC yetkililerine yaptıkları hakaretleri aynen iade ederiz14 Ekim 2019 Pazartesi 16:23
  • Soğuk hava ve sağanak yağmur geliyor14 Ekim 2019 Pazartesi 16:19
  • Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı14 Ekim 2019 Pazartesi 16:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti