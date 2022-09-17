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BM: 2022’de kriz bölgeleri için gerekli bağışların yüzde 35’i karşılandı

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Birleşmiş Milletler, dünyanın kriz ve afet bölgelerinde bu yıl başındanitibaren başlattığı insani yardım hedeflerinin sadece yüzde 35’ininfonlandığını açıkladı.
BM: 2022’de kriz bölgeleri için gerekli bağışların yüzde 35’i karşılandı

 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, 2022’deki toplam Küresel İnsani Yardım İhtiyaçları listesini BM Cenevre Ofisi’ne akredite gazetecilerle paylaştı

. Listede bu yılki toplam insani yardım ihtiyaç miktarının 49,51 milyar ABD ı olduğu belirtilirken şimdiye kadar bu miktarın 17,72 milyar dolarının (yüzde 35,8) karşılandığı kaydedildi

En çok bağış Libya’ya Listede en çok Libya’daki insani yardım planına bağış yapıldığı, gerekli bağış miktarı olan 113 milyon doların yüzde 79’unun karşılandığı belirtildi. Somali’deki yardım planının yüzde 70’i, Güney Afrika Cumhuriyeti’ndekinin yüzde 69’u ve Ukrayna’da acil yardım planının yüzde 65’inin karşılandığı bildirildi

İnsani yardım planlarından Yemen’de hedeflenen bağışların yüzde 45’i, Afganistan’da yüzde 43’ü, Etiyopya’da yüzde 40’ı karşılandı. Myanmar’a yardım planı yüzde 18 desteklendi 23 bölgedeki insani yardım hedeflerinin yüzde 35’in altında olduğu görülürken Pakistan’daki sel yardımları yüzde 33, Bangladeş’teki Arakanlı mültecilere yardım girişimi yüzde 29, Suriye’deki insani yardım planı yüzde 25, Myanmar’da ki insani yardım planı ise şimdiye kadar yüzde 18 oranında desteklendi. Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Somali Yarımadası ve Yemen’den bölge ülkelere göç edenler için bölgesel insani yardım planları da henüz maddi destek bulamadı.

 

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