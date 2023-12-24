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BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de 136 BM görevlisi öldü

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, sosyal medya platformu X'te bu sabah paylaştığı mesajda 75 gün içinde Gazze'de 136 BM çalışanının öldüğünü ve bunun kurumun tarihinde "hiç görülmemiş" bir şey olduğunu söyledi.
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de 136 BM görevlisi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, sosyal medya platformu X'te bu sabah paylaştığı mesajda 75 gün içinde Gazze'de 136 BM çalışanının öldüğünü ve bunun kurumun tarihinde "hiç görülmemiş" bir şey olduğunu söyledi.

Guterres şu ifadeleri kullandı:

"Personelimizin çoğu evlerinden ayrılmak zorunda bırakıldı. Onları ve Gazze'deki sivillere destek olurken hayatlarını riske atan binlerce yardım çalışanını saygıyla anıyorum."

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