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“BM'nin New York görüşmesiyle ilgili açıklama yapmaması beni rahatsız etti”

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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni Kıbrıs sorununda zekice bir tarafsızlık sergilediğini belirterek, Antonio Guterres'in Ersin Tatar'ın geri adım atmasından sonra, özel görevli atama konusundaki tavrını eleştirdi
“BM'nin New York görüşmesiyle ilgili açıklama yapmaması beni rahatsız etti”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni Kıbrıs sorununda zekice bir tarafsızlık sergilediğini belirterek, Antonio Guterres'in Ersin Tatar'ın geri adım atmasından sonra, özel görevli atama konusundaki tavrını eleştirdi. Rum lider, PIK’e verdiği röportajda, “New York’ta yapılan ve sonucunda Kıbrıslı Türk liderin geri adım attığı gayrı resmi 3lü görüşmenin ardından Birleşmiş Milletlerin açıklama yayınlamamasının kendisini rahatsız ettiğini” söyledi.

Anastasiadis “Genel Sekreterin gerçeği ortaya koyması gerektiğini” vurgulayarak, “bunun bir uzlaşı değil, Antonio Guterres’in görev tanımı dahilinde hareket etme yükümlülüğü olduğuna” dikkat çekti. Rum lider, Kıbrıs sorununun tehlikeli bir durgunluk döneminde bulunduğunu ve bu durumun oldu-bittilerin ve kabul edilemez mevcut durumun kalıcılaşmasına yol açabileceğini yeniden ifade etti.

Anastasiadis durgunluk döneminden çıkmak için Genel Sekreter'e önerilerde bulunduğunu, ancak iki devletli çözümle ilgili herhangi bir derinlemesine inceleme yapılmadığını vurguladı. Enerji konularına değinen Cumhurbaşkanı, şirketlerin temsil ettikleri ülkelerin rızası ile hareket ettiklerini söyledi. 

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