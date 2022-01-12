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SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Borsa günü yükselişle tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kazancıyla 2.064,21 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,73 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,24 spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin daha net bir resim ortaya koyarak küresel piyasaları rahatlattığını belirtti.

Yarın Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında da ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 ve 2.090 seviyelerinin direnç, 2.050 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,38 artmasını bekliyor. Ekonomistler, kasım döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,92 artacağını öngörüyor.

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