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Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

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Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 2.015,43 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 1,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,56 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,18 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında geçen hafta yaşanan yüksek oynaklık ve düşük risk iştahı temasının, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ile nispeten terse döndüğünü hatırlattı.

Fed'in bilanço küçültme ve faiz artırımlarında izleyeceği yola ilişkin sözle yönlendirmelerin arttığı bir dönemde yarın açıklanacak ABD'nin ocak ayı istihdam raporundaki verilerin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Analistler, yarın ayrıca Avro Bölgesi'nde ocak ayı enflasyon ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mart ayına yönelik üretim politikasını belirleyeceği toplantıdan çıkacak kararların da takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 2.050 puanın direnç, 2.000 ve 1.960 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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