  • BIST 1.997,58
  • Altın 788.34525
  • Dolar 13.5893
  • Euro 15.5136
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

»
Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 2,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,72 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile spor oldu.

Analistler, "şahinleşen" merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı destekleyen güçlü makroekonomik veriler sonrasında küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir görüldüğünü, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin para politikasındaki belirsizlikleri kısmen de olsa azaltmasının beklendiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna geriliminin gündemdeki yerini koruduğunu, ayrıca tahvil piyasalarının seyrinin de yakından izlenmesi gerektiğini belirten analistler, yurt içinde ise Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaşmasıyla hisse bazlı hareketlerin artabileceğine işaret etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da ve ABD'de açıklanacak dış ticaret istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.890 seviyesinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa Günü Yükselişle Tamamladı26 Ocak 2022 Çarşamba 21:11
  • Borsa Günü Düşüşle Tamamladı24 Ocak 2022 Pazartesi 21:26
  • Borsa Günü Düşüşle Tamamladı20 Ocak 2022 Perşembe 21:46
  • Borsa Günü Yükselişle Tamamladı!19 Ocak 2022 Çarşamba 21:35
  • Borsa günü yükselişle tamamladı.12 Ocak 2022 Çarşamba 21:13
  • Borsa, günü yüzde 1,82 yükselişle tamamladı29 Kasım 2021 Pazartesi 18:27
  • Borsa İstanbul’dan Rekor Kapanış22 Kasım 2021 Pazartesi 20:00
  • Borsa Haftayı Rekorla Tamamladı19 Kasım 2021 Cuma 19:36
  • Borsa Günü Rekorlarla Tamamladı!18 Kasım 2021 Perşembe 20:35
  • Borsa haftaya yükselişle başladı29 Mart 2021 Pazartesi 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti