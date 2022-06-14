Bosna Hersek'te 30 aile evsiz kaldı.

Şiddetli yağışlar sonucu ülkenin kuzeydoğusundaki Celic’te 400 ev ve iş yerini su basarken, 30 ev kullanılamaz hale geldi.

Celic Belediyesince yapılan açıklamaya göre, nehirden taşan suların ev ve iş yerlerine girmesi sonucu onlarca aile evsiz kaldı.

Açıklamada, büyük miktarda tarım alanının zarar gördüğü de belirtilirken, kentte oluşan hasarın giderilmesi için 3 milyon 500 bin avroya ihtiyaç duyulduğu, bu rakamın belediyenin yıllık bütçesinin neredeyse iki katı olduğu kaydedildi.

Bosna Hersek’te etkili olan şiddetli yağış sonucu birçok kentte sel meydana gelmişti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Celic’te nehir taşmış, çok sayıda ev ve iş yerini su basmıştı