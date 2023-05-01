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“Bu devri kitaplarından okuyan torunlardan bize sadece bir ‘Yuh’ çıkacak”

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, ara seçimlerin maliyetinin yaklaşık 25 milyon Türk Lirası olduğunu belirterek, “Bu devri kitaplarından okuyan torunlardan bize sadece bir ‘Yuh’ çıkacak” dedi.
“Bu devri kitaplarından okuyan torunlardan bize sadece bir ‘Yuh’ çıkacak”

Dizdarlı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu parayla üç okul, Girne veya Güzelyurt Hastaneleri’nden birinin bitirilebileceğini söyledi.

Dizdarlı’nın paylaşımı şu şekilde:

   “Ara seçimlerin maliyeti yaklaşık 25 milyon Türk lirasıymış. Yani bir milyon sterlin.

   Genel seçim yapmıyorlar ha. Bu bir ara seçim.

   Bu parayla üç okul yapılır. Girne veya Güzelyurt Hastanelerinden biri bitirilebilir.

   Elektrik jeneratörleri takviye edilir.

   Ana yollar yol hâline gelebilir.

   Ama ne gerek var? Varsın çocuklar derme çatma çadırlarda eğitim almaya devam etsin.

   Hastalar, yetersiz ortamlarda tedavi alsın.

  Yollarda çukurlara düşelim.

   Bize seçim lazım.

   Hem de sonucunda hiçbir fark yaratmayacak bir seçim.

   “Efendim Anayasa’ya uymak lazım”.

   Vay canına! Peki daha önce uymadıklarınızın hesabını verecek misiniz?

   Geçenlere Birikim Özgür’ü dinledim. “Madem ki mecbursunuz. Seçim yasasını değişin. Sadece Lefkoşa ilçesi dahilinde seçim yapınız. En azından maliyet %60 azalır” diyordu.

   Ne kadar haklı? Haklı da dinleyen mi var?

   Adamlar ağızlarından çıkanı” Tanrı Kelamı” sanıyorlar.

   Sevmiyorlar ülkelerini. Sevmiyorlar insanlarını.  Bu nedenle kafalarına göre takılıyorlar.

   Tarih yazacak bu devri. 100 yıl sonra tarih kitapları: "Paraları olmadığı için yol okul yapamadılar, karanlıklarda oturdular, sonra iki kuruş buldular ve anlamsız seçim yaptılar" yazacak.

   Bu devri kitaplarından okuyan torunlardan bize sadece bir "Yuh" çıkacak”.

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