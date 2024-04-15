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Bu hafta hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesinin son değerlendirmelerine göre yeni haftada yağış yok. Sıcaklık ise 31 dereceye kadar yükselecek.
Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesinin son değerlendirmelerine göre yeni haftada yağış yok. Sıcaklık ise 31 dereceye kadar yükselecek.

13-19 Nisan dönemine ilişkin Meteoroloji Dairesi tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemi  ile periyodun ilk yarısında serin ve nemli, ikinci yarısında ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün açık ve az bulutlu, yarın, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

İç kesimlerde periyodun ilk yarısında sıcaklık 24-27 derece dolaylarında seyrederken ikinci yarısında 28-31 dereceye kadar yükselecek. Sahillerde ise sıcaklığın periyot boyunca 24 – 27 derece dolaylarında  seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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