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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Bu hafta hava nasıl olacak?

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Önümüzdeki hafta bulutlu olacak; en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 33-36; sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek.
Bu hafta hava nasıl olacak?

Önümüzdeki hafta bulutlu olacak; en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 33-36; sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Mayıs tarihlerini kapsayan  raporuna göre belirtilen sürede ülke alçak basınçla sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı ve az bulutlu, yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Cuma açık ve az bulutlu, Cumartesi açık az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Pazar ve Pazartesi açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgâr kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, Perşembe ve Cuma ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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