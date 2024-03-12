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Bu mevsimde saksıda yetiştirebileceğiniz 10 sebze

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Bahar yaklaşırken veranda, balkon veya güneş gören bir köşede, saksıda yetiştirebileceğiniz çok sayıda sebze var.
Bu mevsimde saksıda yetiştirebileceğiniz 10 sebze

Bahar yaklaşırken veranda, balkon veya güneş gören bir köşede, saksıda yetiştirebileceğiniz çok sayıda sebze var.

1. Pancar

Pancarları soğuk havalar geçtikten sonra en az 25 cm derinliğinde ve 60 cm genişliğinde bir kaba ekin. Fideleri 7-10 cm arayla inceltin, böylece köklerin büyüyüp olgunlaşması için yer kalır.

2. Brokoli

Serin havalarda yetişen brokolinin büyük bir saksıda yetiştirilmesi kolay. İlkbaharda en az 60 cm genişliğinde bir saksıya yerleştirin. 60 cm genişliğindeki saksı başına bir bitki büyütün. Hava serin kalırsa brokoli, ilk çiçek başının hasadından sonra birkaç küçük baş üretecektir.

3. Lahana

Yumuşak, tatlı lahana başları için tohumlara ilkbahardaki son dondan dört ile beş hafta önce kapalı alanda başlayın. Donma ihtimali geçtiğinde 60 cm genişliğinde bir saksıya nakledin.

4. Kavun

Saksıda kavun yetiştirmek için kafes şart. Olgun meyvenin ağırlığını taşıyabilecek geniş, ağır bir kap kullanın. Asmalar oluşmaya başladığında, bitkinin taşmayıp büyümesi için için sapları kafeslere bağlayın. ‘Küp Şeker’ küçük kavunlar üretir ve hastalıklara karşı mükemmel dirence sahiptir.

5. Havuç

Havuçları en az 60 cm derinliğinde bir kaba tohumlayın. Çimlenme için saksı toprağını eşit derecede nemli tutun. Küçük fideleri 6 cm arayla inceltin, böylece köklerin büyütülmesi için bol miktarda alan olur.

6. Salatalık

Bir saksıda salatalık yetiştirirken bir kafes veya tripod faydalı. Üç bambu direğini saksı toprağına batırıp bunları tepeden bahçe ipiyle birbirine bağlayarak basit bir kafes oluşturun. Salatalık asmalarını direklere doğru eğin. Çalı tipi salatalıklar da bir kapta yetiştirmek için mükemmel. Saksı başına yalnızca bir salatalık bitkisi ekin.

7. Patlıcan

Patlıcanlar geniş bir kap gerektirir. Saksı başana bir patlıcan ekin.

8. Taze fasulye

Çalı tipi yeşil fasulyeleri en az 60 cm genişliğinde bir kapta büyütün. Don tehlikesi geçtikten sonra tohumu doğrudan kabın içine ekin. Genç bitkileri aralarında en az 15 cm mesafe olacak şekilde inceltin.

9. Marul

Marul, küçük alanlarda yetiştirmek için ideal ve ilkbahar başında ekilen tohumdan yetiştirilmesi kolay. Bitkiler yeterli drenaja sahip herhangi bir kapta gelişir. Baş marul yerine yaprak marul ekerek küçük bir kapta hasatı en üst düzeye çıkarın.

10. Soğan

Soğanları ilkbahar başında tohumlardan veya bitkilerden başlatın. Büyük soğan yetiştirmek için 60 cm genişliğinde veya daha büyük bir saksı gerekli. Toprak işlenebildiği anda ilkbahar başında tohum veya bitki ekin. Bitkilerin büyümesi için yeterli alan sağlamak amacıyla fideleri 10 cm arayla inceltin.

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