Bugün yer yer yağmurlu hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, 16-23 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkaldı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre hava bugün, parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak.
Havanın yarın parçalı az bulutlu, Çarşamba, Perşembe ve Cuma açık olması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27 – 30 derce santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, Cumartesi ve Pazar yer yer fırtınamsı esecek.
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