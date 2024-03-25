Çalışma Bakanlığı içindeki rüşvet çarkı ortaya çıktı: İş takipçilerinin kirli işleri

İş takipçileri Çalışma Bakanlığında kurdukları ağ ile belgeler üzerinden dehşet verici bir vurgun yapıyor. İnsan kaçakçılığına kapı aralayan şebeke, çalışma ön izinleri için Müteahhitler Birliği üzerinden ülkeye insan sokuyor.

Bugün Kıbrıs/Ayşemden Akın

KİŞİ BAŞI 1000 EURO

Bugün Kıbrıs’a ulaştırılan ses kaydında iş takipçisi O.Ç. ve A.Ö., 15 kişinin ön izni için pazarlık yapıyor. Kişileri adaya getirmek isteyen sonradan Türkçe öğrenmiş üçüncü bir şahıs da O.Ç’nin yanında bulunuyor ve megafondan konuşmayı dinliyor, ileriki dakikalarda da konuşmaya katılıyor. A.Ö., belgeleri iki hafta içinde almak için pasaport ve kişi başı 500 Euro istiyor. Geri kalan 500 Euro’yu ise iş tamamlandıktan sonra alacağını çalışma sisteminin bu olduğunu söylüyor.

“BUGÜN 170 BİN LİRA DAĞITTIM”

İzinlerin çıkması için aracı olan O.Ç., konuşmanın gerçekleştiği günün ertesi için 7 bin 500 Euro isteyen A.Ö’ye 5 bin Euro verebileceğini söylüyor. A.Ö., öğlen 12’ye kadar parayı getirmesi gerektiğini çünkü parayı dağıtacağı kişiler olduğunu vurguluyor ve “Ben bugün 170 bin TL para dağıttım. Evrakları içeriye vereceğim bana iki hafta içerisinde de onaylayacaklar. Herkesi ona göre besliyorum. Herkesin parasını ona göre veriyorum” diyor.

“PARALARI GÖRDÜM ABİ”

Rüşvet paraları gördüğünü ifade eden O.Ç. ise söz verdiğini, parayı öğlen 12’ye kadar götüreceğini söylüyor ve telefonu üçüncü şahsa veriyor. Şahıs paranın hazır olduğunu belirterek belgeler için garanti istiyor. A.Ö., yakında ön izinlerin durdurulacağını ve fiyatının artacağını belirterek göz dağı veriyor ve fiyatın kişi başı 2 bin 500 Euro’ya yükseleceğini söylüyor, “Ben normalde, yüksek paralara yaparım bu işi ama O.Ç.’nin hatırına, onun bende farklı bir fiyatı var” diyor.