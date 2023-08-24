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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

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Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini temininen Çanakkale Boğazı gemi trafiği, gece saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındı.
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Çanakkale'nin merkeze bağlı Damyeri mevkiinde başlayan orman yangınıyla mücadele havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla 24 saati aşkın süredir devam ediyor.

Alevler, rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Yağcılar ile Aşağıokçular köyleri arasındaki ormanlık alanda yeniden yükselmeye başladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle alevleri söndürmeye çalışıyor.

Jandarma ekipleri de kara ekiplerinin sorunsuz şekilde yangın mahalline erişebilmesi için köylerde güvenli geçişi sağlıyor. Öte yandan, yangında hasar gören elektrik ve telefon direkleriyle ilgili hasar tespiti de ekipler tarafından yapılıyor.

Gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini temininen Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığını açıkladı.

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