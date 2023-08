Çanakkale’de orman yangını nedeniyle köyler boşaltıldı, Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne göre Çanakkale'de dünden bu yana 3 bin hektara yakın alan yangınlardan etkilendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gece yaptığı açıklamada, yangından etkilenen alanın yaklaşık 1500 hektar olduğunu söylemişti

Çanakkale'de çıkan orman yangınına yoğun müdahale devam ediyor. Çanakkale Valiliği iki köyün daha boşaltılacağını açıkladı. Çanakkale Boğazı çift taraflı gemi trafiğine kapandı. Sağlık Bakanlığı'na göre yangınlardan toplam 83 kişi etkilendi.

Kayadere köyü civarında çıkan orman yangının rüzgarın etkisi ile büyüdü.

Buradaki duman nedeniyle Çanakkale - Çan karayolu önlem amaçlı olarak kapatıldı.

Rüzgar hızının saatte 60 kilometreye çıkması nedeniyle alev parlamaları yaşanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, belirlenen noktalarda yangın karşılama hazırlıkları yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çanakkale yangınına ilişkin olarak 'yayılması durduruldu' dedi.

Çanakkale Boğazı, su alan araçlar nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapalı tutuluyor.

Yedi yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve emniyetin dahil olduğu farklı birimlerden 2600'den fazla personelin yangınla mücadelede görev yaptığını açıkladı.

Yerlikaya dokuz köyden toplam 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, boşaltılan köyler hakkında şu bilgileri vermişti:

“Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı; bu köyler akşam saatlerine kadar boşaltılmıştı. Bu köylerden Ulupınar'da üç, Yağcılar'da da dört ev şu ana kadar tespit edildiği şekliyle yangından hasar görmüş durumda.

“İhtimalen boşaltılmak üzere tedbir alınmış diğer 3 köy de yine akşam saatlerinde herhangi bir risk oluşmaması için boşaltıldı. Bu köyler de Aşağıokçular, Taşlıtarla ve Kızılcaören. Ayrıca havalimanına yakın Sarıcaeli köyü var. Bu köyle ilgili de değerlendirme yapılıyor.”

Yumaklı, tahliye edilen bazı vatandaşların Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirildiğini belirtmişti.

Bakan Koca: Çanakkale'deki orman yangınlarından toplam 83 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski adı Twitter olan X hesabından yaptığı açıklamada Çanakkale yangınından toplam 83 kişinin etkilendiğini belirtti.

Koca, bu kişilerden14’ünün olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişinin ise ayakta hastanelere ulaştığını söyledi. Buna ek olarak tedbir amaçlı olarak Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını belirtti.

İbrahim Yumaklı dün gece yaptığı açıklamada, yangından etkilenen alanın yaklaşık 1500 hektar olduğunu ve bunun 800 hektarının ormanlık alan, geri kalanının ziraat alanı ve diğer alanlardan oluştuğunu belirtmişti.

Copernicus uydusu tabanlı Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne göre Çanakkale'de dünden bu yana 3 bin hektara yakın alan yangınlardan etkilendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi'nin Çanakkale Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, orman yangınında dört kişinin dumandan etkilendiğini ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

'Cehennem gibi, hava çok sıcak'

Çanakkale'nin merkezinde yaşayan Murat Meriç, bulundukları bölgenin tehdit altında olmadığını ancak yaşananları kaygıyla izlediklerini dile getirdi.

"Her yer helikopter" diyen Meriç, "Rüzgar çok acayip. Her an her şey olabilir diye bekliyoruz. Cehennem gibi. Rüzgara rağmen hava çok sıcak" diye konuştu.

'Çanakkale şehir merkezimizi teğet geçer bir halde ilerliyor'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Salı sabah saatlerinde başlayan yangının, “birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettiklerini” aktarmıştı.

Rüzgar yüzünden yangının hızla yayıldığını kaydeden Yumaklı şu sözleri kaydetmişti:

“Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştılar ancak yangının ilerlemesine neden olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın çabalarının yetmediği anlar oldu.”

“Sevindirici tarafı Çanakkale şehir merkezimizi teğet geçer bir halde ilerliyor rüzgarın yönü itibariyle. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız.”

Bakan Yumaklı gece yangın söndürme çalışmalarına 260 arazöz ve iş makinesi ile 1500'e yakın personel ve gece görüşlü 4 helikopterin katıldığını söylemişti.

Bakan Yumaklı’ya göre 22 Ağustos'ta 29 yangın çıktı.

Bunlardan 26'sı kısa sürede söndürüldü.