Çaresizce uğraş.. Hristodulidis, AB'nin Kıbrıs müzakerelerine katılmasını önerecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis, bugün Strazburg'da Avrupa Parlamentosu genel kurulu önünde bir konuşma yapacak ve Kıbrıs sorunu için AB'nin katılımına ilişkin önerisini sunacak.

Hristodulidis önerisinde komşu ülkeler arasında köprü olarak hizmet edebilecek bir AB üyesi olarak Kıbrıs'ın rolünü vurgulayacak, Yunanistan ve bölgedeki ülkeler arasındaki üçlü işbirliğine de değinecek. Hristodulidis konuşmasında enerji konuları, Ukrayna'daki devam eden çatışma ve göç konularının yanı sıra Avrupa entegrasyonunun yolunu vurgulayarak, Doğu Akdeniz ile ilişkili konulara da değinecek.

Hristodulidis’in konuşmasının ardından, Avrupa Parlamentosu'ndaki yedi büyük siyasi grup liderleri konuşma yapma fırsatı bulacak. Yunanistan'ın Kıbrıs asıllı Avrupa Parlamentosu milletvekili Kostas Mavrides de Sosyalistler ve Demokratlar İttifakı'nı temsil edecek.

Öte yandan Hristodulidis’in konuşma daveti, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola tarafından yapıldı. Etkinlik, AB üye devlet liderleriyle "This is Europe" tartışmaları kapsamında düzenlenecek.

Hristodulidis konuşmasının ardından, Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Manfred Weber ile bir araya gelecek ve Weber tarafından verilen bir öğle yemeğine katılacak.