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Çavuşoğlu: Anastasiadis Akıncı'ya da 2 devletli çözümü söyledi

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Çavuşoğlu: Anastasiadis Akıncı'ya da 2 devletli çözümü söyledi
Çavuşoğlu: Anastasiadis Akıncı'ya da 2 devletli çözümü söyledi

Çavuşoğlu: Anastasiadis Akıncı'ya da 2 devletli çözümü söyledi, bunu bana Mustafa Akıncı söyledi.

AA Editör Masasına konuk olan T.C. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

"Artık laf olsun diye bir müzakereye başlama dönemi bitmiştir." diyen Çavuşoğlu  3'lü veya 5'li toplantılar bir müzakere değildir, bu toplantılarda anlaşmaya varılırsa ancak müzakere başlanabilir dedi.

DENGELER DEĞİŞTİ

Çavuoğlu esasen sondaj gemşileirmizi de doğu Akdeniz'e göndererek bölgedelki dengeleri değiştirdik.

Bu hamlelerimiz ile hem sahada hem masada daha da güçlendik.

Rum kesiminin muhatabı da KKTC'dir. Buradaki amacımız Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına lamasına yöneliktir.

Detaylar geliyor...

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