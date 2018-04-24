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Çavuşoğlu, Guterres ile bir araya geldi

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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Guterres ile bir araya geldi

New York’taki BM Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu Bakan Çavuşoğlu’na eşlik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ikili toplantıda Suriye’de devam eden insani dram ve Kıbrıs sorununu ele aldı.

Çavuşoğlu, BM temasları kapsamında dün akşam da Alman Dışişleri Bakan’’ı Heiko Maas ile görüştü. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in mart ayında hükümeti kurmasıyla Dışişleri Bakanı olarak görev alan Maas ile Bakan Çavuşoğlu arasında ilk yüz yüze görüşme olduğu bildirildi.
Bakan Çavuşoğlu, BM 72. Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak öncülüğünde 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen “Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi” konulu toplantı kapsamında New York’ta bulunuyor.

BM toplantıları kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK) “Gençlik, Barış ve Güvenlik” başlıklı oturumda konuşan Çavuşoğlu, ayrıca Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile görüştü.

Çavuşoğlu, BM’nin barışı inşa ve barışın sürdürülmesi faaliyetlerine Türkiye’nin katkıları ve yaklaşımı konusunda Genel Kurula hitap edecek.

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