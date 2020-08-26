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Çavuşoğlu, YKS Yoluyla Ülkemiz Üniversitelerine Yerleşen Öğrenci Sayıları Hakkında Açıklamada Bulundu

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu 2020 – 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, YKS Yoluyla Ülkemiz Üniversitelerine Yerleşen Öğrenci Sayıları Hakkında Açıklamada Bulundu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu 2020 – 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunarak, ön lisans alanında 2 bin 191, lisans alanında 6 bin 445, olmak üzere toplamda 8 bin 636 öğrencinin KKTC üniversitelerine yerleşme hakkı kazandığını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 8 bin 39 öğrencinin ülkedeki üniversitelerine yerleşme hakkı kazandığını anımsatan Çavuşoğlu, bugün açıklanan sonuçlara göre öğrenci sayısında artış yaşandığına dikkat çekerek, “Bu yılki öğrenci sayımız, geçtiğimiz yıla göre daha fazla.” dedi.

Öğrenci sayısında yüzde 62.36’lık bir doluluk oranı yakaladıklarına ve bu oranın 598 daha fazla öğrenciye denk geldiğine değinen Çavuşoğlu, sürecin devam ettiğini ve ek yerleştirme sonuçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nden üniversitelere gelen öğrenci rakamlarının net bir şekilde ortaya çıkacağını ve bu rakamların daha yukarı çıkacağını söyledi.

Sürece katkı koyan herkese teşekkür ettiğini de belirten Çavuşoğlu, çözüm odaklı çalışmalar ve ortak akıl ile ülkenin yükseköğrenimine yön vermeye devam edeceklerini vurguladı.

“Öğrenci Dostu Ada” projesi çerçevesinde ülkeyi tercih eden öğrencilerin yanında olacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, eğitim hayatları süresince yaşamlarını kolaylaştıracak adımlar atacaklarını da sözlerine ekledi.

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