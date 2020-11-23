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Çavuşoğlu:“Öğretmenler, ülkemizin umutlarının ve ideallerinin tam ortasında yer almaktadır.”

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
Çavuşoğlu:“Öğretmenler, ülkemizin umutlarının ve ideallerinin tam ortasında yer almaktadır.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “24 Kasım Öğretmenler Günü“ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Öğretmenliğin dünyanın en kutsal ve en fedakar mesleği olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Her türlü şartta fedakarca mesleğini ifa eden, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza kendini adayan ve yetişmesinde büyük rol oynayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.” dedi.

Mesajında “Bilimin ve medeniyetin ışığını yaymakta olan öğretmenlerimiz; biliniz ki ülkemizin ve milletimizin gelişimi için hayati öneme sahipsiniz.” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen öğretmenlerin, pandemi döneminde de büyük bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çekti.

Ülkenin kapandığı ve zor şartların bulunduğu dönemde bile öğretmenlerin gerek ürettikleri gerekse uzaktan eğitim ile yürüttükleri eğitim faaliyetleriyle toplumun geleceğine ışık tuttuğunu ve moral verdiğini belirten Çavuşoğlu, öğretmenlerin sadece okulda değil, toplum içinde de görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu “Birlik ve beraberliğimizin teminatı, ülkemizin geleceğine yön verecek olan öğretmenlerdir. Bu nedenledir ki; öğretmenlerimiz gençliğimizin, geleceğimizin, ülkemizin umutlarının ve ideallerinin tam ortasında yer almaktadır.” ifadelerine de yer vererek Bakanlık olarak geleceği aydınlatan öğretmenlerin her zaman yanında olduklarına işaret etti.

Çavuşoğlu mesajının sonunda “Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı günde, ülkeye ve topluma hizmet eden tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, saygı ile selamlıyorum.” ifadelerine yer vererek, her türlü şartta fedakarca mesleğini ifa eden tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

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