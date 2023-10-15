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“Celal’in Treni”, 11’inci Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda büyük beğeni topladı

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 2016 mezunlarından Gökalp Yamen’in ilk uzun metraj filmi “Celal’in Treni”, 11’inci Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda büyük beğeni topladı
“Celal’in Treni”, 11’inci Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda büyük beğeni topladı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 2016 mezunlarından Gökalp Yamen’in ilk uzun metraj filmi “Celal’in Treni”, 11’inci Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda büyük beğeni topladı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden 2016’da mezun olan genç yönetmen Gökalp Yamen’in ilk uzun metraj filmi “Celal’in Treni”, 11’inci Bodrum Türk Filmleri Haftası (11. BOTH) Festivali’nde gösterildi. Yamen, kendisinin de ilk filmi olan “Celal’in Treni”nde; genç bir sinema sevdalısı olan Celal’in ilk sinema filmini çekmek için verdiği mücadeleyi ve bulduğu kısıtlı bütçe ile Kars’ta film çekme serüvenini izleyici ile buluşturuyor.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından 11’inci kez düzenlenen ve birçok ünlü sinemacı, oyuncu ve yönetmeni bir araya getiren Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda gösterilen “Celal’in Treni” büyük bir ilgi gördü.

Bir ilk film yapma serüveni

Yakın Doğulu genç yönetmen Gökalp Yamen, yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metraj filmin senaryosunu da Seyit Ali Çelik ile birlikte kaleme aldı. “Celal’in Treni”nin konusu ise şöyle: İlk sinema filmini çekmek isteyen fakat kamera alacak parası dahi olmayan Celal’in yegane hayali, bir sinema filmi çekip yaşadığı köyden sesini dünyaya duyurmaktır. Bilgi ve varlığın yokluğunda, yaşam ışığını sinemada bulan Celal, hayalleri için her şeyi göze alacaktır. Kars'tan dünyaya sesini duyurma amacı onu tüm imkansızlıklar içinde imkan yaratmaya zorlar.

Yakın Doğulu genç yönetmen, öğrencilik yıllarında da pek çok ödül kazandı!

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2016’da mezun olan Gökalp Yamen, öğrencilik yıllarında çektiği belgesel ve kısa filmlerle pek çok ödüle değer görülmüştü. 2018’de “Cilavuz Köy Enstitüleri” belgeseli 3. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde yarışan Yamen’in “Çanakkale Dışında Vurdular Beni” isimli kurmacası ise Gaziantep’te düzenlenen “Altın Baklava Film Festivali”nde 2016 Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Genç yönetmenin “Postal 1974” isimli kısa filmi de kendisine Lions Kısa Film Yarışması’nda En İyi Yönetmen Dalında birincilik ödülü kazandırdı.

Gökalp Yamen: “Sinema benim en büyük tutkum. İlk uzun metraj filmimde de bu büyük tutkunun insanı nasıl içine çektiğini anlatmak istedim.”

Sinemaya olan sevgisinin daha Aydın’da geçirdiği lise yıllarında başladığını söyleyen genç yönetmen Gökalp Yamen, bu sevginin kendisini Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’ne getirdiğini söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi’nde geçirdiği üniversite yıllarının sinemaya olan tutkusunu büyüterek kendisine çok şey kattığını söyleyen Gökalp Yamen, “Üniversite yıllarında yönetmenliğini yaptığım belgesel ve kısa filmlerle,en büyük hayalim olan uzun metraj film çekme hayalime kendimi hazırladım. Bu süreçte hocalarımdan da çok şey öğrendim” dedi.

İlk uzun metraj filmi “Celal’in Treni”nde, kendisi gibi ilk filmini çekmek için mücadele eden Celal’in hikayesini konu aldığını söyleyen Yamen, “Sinema benim en büyük tutkum. İlk uzun metraj filmimde de bu büyük tutkunun insanı nasıl içine çektiğini anlatmak istedim” dedi. 

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