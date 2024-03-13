Çeler’in ilk ziyaret Sanayi Odası’na

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Başkan seçildikten sonraki ilk ziyaretini beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na (KTSO) yaptı, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Başkan seçildikten sonraki ilk ziyaretini beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na (KTSO) yaptı, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdi

Çeler: İlk resmi ziyareti size yapmayı görev bildik

Çeler’e ziyaretinde; Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Mali Sekreter Evrim Hıncal, Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı ve Ticaret, Yerel Sanayi ve Üretim Politikalarından Sorumlu MYK Üyesi Güner Ersen eşlik ederken, KTSO Başkanı Kamacıoğlu ise kalabalık bir heyetle görüşmede hazır bulundu.

Çeler KTSO’nun ülkenin vazgeçilmez kurumlarından biri olduğunu, TDP’nin de buna verdiği önemin yeni dönemde daha da net şekilde ortaya koyacağını belirtti ve “İlk resmi ziyareti size yapmayı görev bildik” dedi.

“Üretmenin önemini biliyoruz ve ciddi görev ve sorumluluk altındayız”

TDP’nin, ülkenin geçmişinde hem Meclis’de hem de genel siyasetinde çok önemli bir yer teşkil ettiğini söyleyen Çeler, girdikleri yeni dönemde de kendi Bakanlık döneminde olduğundan daha güçlü şekilde yerel sermaye ve yerel iş gücü politikalarına verdikleri önemi; yapacakları projelerle göstereceklerini kaydetti.

Çeler, “Üretim olmazsa bir toplum tükenir. Üretmenin ne olduğunu biliyoruz ve sizlerin alanına ayrı bir koruma yaratmak, hem tüm siyasi görüş ve ideolojimizi koruyarak hem de ülke gerçeklerini görerek yapmak zorunda olduğumuz en önemli görevlerimizden biridir. Bu konuda parti olarak ciddi görev ve sorumluluk altındayız” dedi.

“Kıbrıs Türk toplumu bu yaşananları asla hak etmiyor”

Ülkenin bugün içinde bulunduğu durumda kötü giden tek şeyin ekonomi olmadığını, sağlıktan eğitime ve siyasetteki yozlaşma ve yaşanılan sahteliklere kadar birçok alanda tükenmişlik yaşandığını söyleyen Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun bu yaşanılanları asla hak etmediğini vurguladı.

Çeler, “Bunların üstesinden gelebilecek yapıyı oluşturmanın zorluğunu düşündükçe heyecanımız artıyor. Bu yapılanmaya da üretimden başlamak zorundayız. Dışa karşı daha güçlü bir yapı oluşturduktan sonra da bu daha da kolay olacaktır. Kıbrıs sorunu çözülmeden hiçbir şeyin çözülmeyeceğini düşündürdüler bize yıllarca. Ancak biliyoruz ki; şu anki durum içinde bir anlaşma söz konusu olsa yok olacağız” dedi.

“Kamudaki bürokratik engelleri kaldıracağız”

Kamunun hantal yapısı ve yaşanan bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik Bakanlık döneminde online işlemlere geçişi sağladıklarını anımsatan Çeler, bunun gibi tüm alanlarda da bürokratik engellerin ortadan kaldırılması ve kamunun verimli hizmet verebilmesinin öncelikleri olacağını vurguladı.

Çeler, “Kendi ayakları üzerinde duran bir yapı da üretmekten geçiyor. Bunun farkında olarak olası bir çözüme güçlü şekilde hazırlanmak zorundayız. Buraya gelmemizdeki en büyük amaçta üreticinin neye ihtiyacı olduğunu daha iyi anlamak ve kendi yol haritamızı buna göre belirlemek” dedi.

Kamacıoğlu: TDP ülke siyaseti için çok önemli bir partimiz

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu da TDP’nin ülke için çok önemli bir siyasi parti olduğunu söyleyerek, Çeler’i Başkanlığı için bir kez daha kutladı.

Kamacıoğlu, “Bizi ziyaret etmenizden dolayı çok memnunuz. İnşallah TDP eskisinden de daha iyi günlerine dönecek ve siyasetteki yerini güçlü şekilde alacaktır. Çünkü TDP toplum için çok önemli bir siyasi partimizdir” dedi.

Görüşmenin bundan sonrası basına kapalı yapıldı. Bu kısımda üreticilerin yaşadıkları sorunlar ve yapılması gerekenler ile atılması gereken adımlar TDP yetkililerine aktarıldı. TDP proje ve çalışmaları için yeniden görüşmek üzere notlarını aldı.