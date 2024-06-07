  • BIST 10226.22
  • Altın 2466.805
  • Dolar 32.2618
  • Euro 35.1934
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

Çetinkaya koçu Alagöz: Final gibi maça çıkacağız!

» »
Çetinkaya koçu Alagöz: Final gibi maça çıkacağız!
Çetinkaya koçu Alagöz: Final gibi maça çıkacağız!

Extend Erkekler Ligi’nde yer alan Çetinkaya Antrenörü Kadri Alagöz ise final gibi bir maça çıkacaklarını belirtti.

Alagöz, bu karşılaşmayı kazanıp ‘Play-Off’a önemli bir noktada girmeyi hedeflediklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özen Güneralp: Hedefimiz Final oynayıp kupaya uzanmak30 Mayıs 2024 Perşembe 10:45
  • Erten Gazi,  Türkiye Milli takımına çağrıldı29 Mayıs 2024 Çarşamba 12:54
  • Basketbol Büyük Erkek Ligine yeni takım: ADA SPOR29 Mayıs 2024 Çarşamba 09:00
  • Ergin Ataman'dan Avrupa'da 6. kupa27 Mayıs 2024 Pazartesi 18:03
  • U 20’de kıran kırana mücadele27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:14
  • Kadinlar Ligi’nde zirve Levent’in27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:03
  • Dmitry Paliashchuk: “Çetinkaya maçı zorluk derecesi yüksek bir maç, takımımız maça kazanmak için çıkacak”27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:21
  • Basketbolda Alt liglere sınav arası, Extend Erkekler Ligi ve Extend Kadınlar Ligi'nden maçlar oynanacak27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:19
  • Levent’in rakibi Adana , Başkan Nasıroğlu'ndan moral yemeği24 Mayıs 2024 Cuma 08:59
  • Basketbol'da KoopSpor Ligden çekildi tüm oyuncuları serbest kaldı!23 Mayıs 2024 Perşembe 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti