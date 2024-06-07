Çetinkaya koçu Alagöz: Final gibi maça çıkacağız!

Extend Erkekler Ligi’nde yer alan Çetinkaya Antrenörü Kadri Alagöz ise final gibi bir maça çıkacaklarını belirtti.
Alagöz, bu karşılaşmayı kazanıp ‘Play-Off’a önemli bir noktada girmeyi hedeflediklerini söyledi.
Extend Erkekler Ligi’nde yer alan Çetinkaya Antrenörü Kadri Alagöz ise final gibi bir maça çıkacaklarını belirtti.
Alagöz, bu karşılaşmayı kazanıp ‘Play-Off’a önemli bir noktada girmeyi hedeflediklerini söyledi.
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