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Çetinkaya'dan üçüncülük adımı; 72-61

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Sarı kırmızılılarda Marcel 27, Gökhun 19 ve Goba 14 sayı atarak takımlarına 60 sayılık katkı verdi.
Çetinkaya'dan üçüncülük adımı; 72-61

Yer: Atatürk Spor Salonu 

Hakemler: Nusret Kırdağ, Tugay Yazgan, Şerife Tıbık

Çetinkaya: Cantuğ, Sarp (6), Gökhun (19), Burak, Enock (4), Marcel (27), Emrah, Lual (2), Goba (14)

Soyer Aksu: Mehmet (3), Deniz (4), İlan (10), Altay (4), Charles (8), Bilal (12), Gedeon (12), Bora, Klavash (3), Atila (5)

İlk periyot: 20-17

İlk yarı: 40-28

Üçüncü periyot: 55-47

Extend Erkekler Ligi’nin önemli maçında Soyer Aksu’yu 72-61 yenen Çetinkaya Play-Off’a üçüncü girmek için önemli bir adım attı.

Maça iyi başlayan Çetinkaya rakibi karşısında ilk periyodu 20-17 devreyi de 49-28 önde bitirdi.

Maçın 15. dakikasında Soyer Aksu’nun ABD’li oyuncusu Charles hakemler tarafından diskalifiye edildi.

İkinci yarıya etkili giren Soyer Aksu farkı tek hanelere kadar düşürse de Çetinkaya toparlandı ve üçüncü periyodu 55-47 önde bitirdi.

Son periyotta da kontrolü elinde tutan Çetinkaya maçı 72-61 kazanarak üçüncülük adımımı attı.

Sarı kırmızılılarda Marcel 27, Gökhun 19 ve Goba 14 sayı atarak takımlarına 60 sayılık katkı verdi.

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