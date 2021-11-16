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Çeyrek altın dört haneli rakamları gördü

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Altın fiyatları ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle yükseldikten sonra altın yatırımcıları çarşamba günü açıklanacak Avrupa enflasyon verisine odaklandı.
Çeyrek altın dört haneli rakamları gördü

Altın fiyatları ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle yükseldikten sonra altın yatırımcıları çarşamba günü açıklanacak Avrupa enflasyon verisine odaklandı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 609,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda dört haneli rakamları gören çeyrek altın ise, 1.000 lira, Cumhuriyet altını da 4.080 liradan satılıyor.

GÖZLER ABD'DE

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin küresel dolar talebini artırdığını ifade etti. 

DESTEK KONUMUNA GELDİ

Bugün İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

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