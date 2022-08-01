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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Cezayir'in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi tarihsel bağlarımızın yansımasıdır

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Türkiye'nin ülkelerindeki en önemli yatırımcılardan biri olduğunu belirterek, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin ortak tarihi bağların bir yansıması olduğunu vurguladı.
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Cezayir'in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi tarihsel bağlarımızın yansımasıdır

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, yerel basın ve medya temsilcileriyle yıllık buluşmasında iç ve dış gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cezayir devlet televizyonundan yayınlanan buluşmada Tebbun, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerini de değerlendirdi.

Türkiye’nin Cezayir’deki en önemli yatırım yapan ülkelerden biri olduğuna vurgu yapan Tebbun, "Türkiye'nin Oran (Vahran) kentindeki çelik üretimi, ülkedeki tüm çelik üretimini ikiye katladı. Tekstil sektöründeki yatırım da öyle. Türkiye’den başka yatırımlar da gelmeye devam ediyor." dedi.

Tebbun, "Doğrusu da bizim bu ikili ilişkileri geliştirmemiz ve güçlendirmemizdir. Bu durum her iki ülkenin yararınadır. Zira Cezayir’in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi iki ülkenin tarihsel bağlarının yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

CEZAYİR FKÖ TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Cumhurbaşkanı Tebbun, Filistin, Tunus, Libya ve Mali’deki gelişmeleri de ele aldı.

Tebbun, kasımdaki Arap Birliği Zirvesi'ne Cezayir’in ev sahipliği yapacağını söyledi.

Cezayir’in Filistin’deki Fetih ve Hamas hareketleri arasında uzlaşının sağlanması noktasında görev üstlenmeye hazır olduğuna vurgu yapan Tebbun, "Biz, Filistin’i kim temsil ederse etsin Filistin’in yanında olacağız." dedi.

Tebbun, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) mevcut durumda Filistinlilerin tek meşru temsilcisi olduğuna dikkati çekerek, "Birlikte çalışmaya devam ediyoruz. FKÖ'nün Arap Birliği Zirvesi öncesinde Cezayir’de bir toplantısı da olacak. İnşallah su yolunu bulacaktır." diye konuştu.

CEZAYİR TUNUS’UN İÇİŞLERİNE KARIŞMAZ

Cezayir’in, Tunus’un İsrail ile normalleşme konusunu gündeme getiren Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Nureddin et-Tabubi ile Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said arasında bir arabuluculuk yaptığına dair iddiaları reddeden Tebbun, "Cezayir, Tunus’un içişlerine karışma noktasında hareket etmez. Tunuslular kendi başlarına ülkelerinin sorunlarını çözebilirler." dedi.

CEZAYİR LİBYA’DAKİ MEŞRU HÜKÜMETİN YANINDA

Tebbun, Libya’ya ilişkin ise seçimlerin düzenlenmesi sürecinin hızlandırılması çağrısını yineleyerek, "Çünkü deneyimler, koşullar ve çıkarlar değiştiğinde diğer çözümlerin başarısız olduğunu kanıtlamıştır." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Libya'da meşru hükümetin yanında olduğuna vurgu yaparak, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmayan hiçbir değişikliği de kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

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