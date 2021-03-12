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Chiliz Coin son 24 saatte %100 artış gösterdi

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Dün yakaladığı yükselişle tüm zamanların rekorunu kıran CHZ (chiliz) coin konusunda kripto para takipçisi olan vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı.
Chiliz Coin son 24 saatte %100 artış gösterdi

Dün yakaladığı yükselişle tüm zamanların rekorunu kıran CHZ (chiliz) coin konusunda kripto para takipçisi olan vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. 2018 yılında Malta'da kurulan CHZ (chiliz) coin spor klüpleri ile yaptıkları ortaklıklar ile biliniyor. Peki CHZ (chiliz) coin nedir, yükselişine devam eder mi?

CHİLİZ (CHZ) COİN NE KADAR YÜKSELDİ?

CHZ 0.4998 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Chiliz, 30 gün öncesine kadar 0,023 dolardan işlem görüyordu.

Chiliz COİN NEDİR?

Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneğidir. Günlük deneyimleri yükseltmek istiyoruz eğlencede hayran katılımı, geleneksel ürünler için alternatif ödeme çözümleri ve daha fazlası.Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.

CHZ Coin Nedir?

Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token'i olarak bilinmekte. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor. Chiliz Coin Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile ülkemizde sesini duyurmuş olsa da Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imzaattığı da biliniyor. 2012 yılında Malta'da kurulan CHZ Coin geleceği de bu ortaklıklara bakıldığında bir hayli parlak görünüyor. Yatırımcılar sahip oldukları CHZ Coin miktarına göre takımlarının gol marşlarını, forma renklerini ve bunun gibi unsurlarını seçebiliyorlar. Buna ek olarak CHZ Coin yatırımcılarının takımları ile özel etkinliklere katılma ayrıcalığına da sahip olduğu biliniyor.

3 Gün önce 0.23 Dolar ile rekor kırmıştı

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