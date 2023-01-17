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Çin ekonomisi 2022’de yüzde 3 büyüdü

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Çin, salgının ilk etkilerinin hissedildiği 2020 yılı hariç tutulduğunda 2022 yılında son 46 yılın en düşük büyüme oranını kaydetti.
Çin ekonomisi 2022’de yüzde 3 büyüdü

Çin ekonomisi, 2022’de yıllık bazda yüzde 3 büyüme kaydetti. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Aralık 2022 döneminde, önceki yıla göre yüzde 3 artarak 121 trilyon yuana (yaklaşık 18 trilyon dolar) ulaştı.

Bu, Covid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği 2020’deki yüzde 2,2’lik büyümenin ardından Çin’de 1976’dan bu yana kaydedilen en düşük yıllık hasıla artışı oldu.

Büyüme oranı, Çin hükümetinin 2022 yılı için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefinin gerisinde kaldı. Çin ekonomisi, en son 1976 yılında kaydedilen daralmanın ardından geçen 46 yılın büyük bölümünde, 2020 yılı hariç, yüksek büyüme oranlarını sürdürmüştü.

KARANTİNA KISITLAMALARI ETKİLİ OLDU

UİB, yılın son üç ayındaki büyümenin yüzde 2,9 olduğunu bildirdi. Çin ekonomisi 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 4,8, ikinci çeyreğinde yüzde 0,4, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 3,9 büyüme kaydetmişti.

Büyüme oranındaki dalgalanmada Çin’de Omicron vakalarının tetiklediği Covid-19 salgınları nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri ve karantina kısıtlamaları etkili oldu.

Çin’in bu dönemde uyguladığı, “sıfır vaka” adı verilen salgın önleme politikası nedeniyle kalabalık nüfusu barındıran, kilit sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan çok sayıda şehirde tam veya kısmi kapanmaya gidilirken, karantina, seyahat kısıtlamaları, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin askıya alınmasını gerektiren katı ve geniş ölçekli tedbirler, büyük çaplı ekonomik kayıplara yol açmıştı.

Pekin yönetimi, yılın son ayında Covid-19 politikasında ani yön değişikliğine giderek kontrol tedbirlerine son vermiş, sınırlarını yeniden dünyaya açmıştı.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARI YÜZDE 10 AZALDI

UİB verilerine göre sanayi üretimi, aralıkta yüzde 1,3, 2022’nin genelinde ise yüzde 3,6 arttı. Tüketimin ve talebin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise aralıkta yüzde 1,8, yıl boyunca ise yüzde 0,2 azaldı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları yılın 12 ayında önceki yıla göre yüzde 5,1 artış gösterdi.

Altyapı yatırımları yıllık yüzde 9,4, imalat yatırımları yüzde 9,1 artarken emlak sektöründeki krizin etkisiyle gayrimenkul yatırımları yüzde 10 azaldı.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜKSEK SEYREDİYOR

Kentlerdeki işsizlik oranı kasım ayında yüzde 5,7 iken, aralıkta yüzde 5,5’e geriledi. 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ise kasımda 17,1 iken aralıkta 16,7’ye düştü. Temmuz ayında yüzde 19,9’a çıkarak rekor düzeye ulaşan genç işsizliği, yıl boyunca yüksek seyretti.

Ülkede 2022’de yaklaşık 12 milyon yeni istihdam yaratıldığı bildirilirken işsizlik rakamlarının hala yüksek olması, ekonomik toparlanmadaki kırılganlığa işaret ediyor.

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