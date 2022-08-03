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Çin Tayvan ile bazı balık ve meyve ürünlerinin ticaretini durdurdu

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Çin Gümrük Genel İdaresi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bazı balık ve meyve ithalatının askıya alındığını söyledi.
Çin Tayvan ile bazı balık ve meyve ürünlerinin ticaretini durdurdu

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin adaya yaptığı yüksek profilli ziyarete misilleme olarak Tayvan ile bazı ürünlerin ticaretini durdurdu.

Çin Gümrük Genel İdaresi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, geçen yıldan bu yana ürünlerde "birkaç kez" tespit edilen aşırı pestisit kalıntısı ve Haziran ayında Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı dondurulmuş balık paketleri nedeniyle bazı balık ve meyve ithalatının askıya alındığını söyledi. Ticaret Bakanlığı ayrı bir açıklamada, ilgili kanun hükümlerine göre doğal kum ihracatını yasakladığını söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

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