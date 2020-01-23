Çin’de başlayan koranavirüs 8 ülkede görüldü

Virüs son olarak Suudi Arabistan, Vietnam ve İngiltere'de tespit edildi

Çin'de başlayan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) başka ülkelere de yayılmaya başladı.

Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edildi.

Virüs Asya ve ABD'nin ardından Avrupa'da görüldü. Birleşik Krallık'ta da bir vaka tespit edildi.

Suudi Arabistan’da ise bir Hindistanlı hemşirede virüs görüldü.

Hemşire tedaviye alındı.Hindistan Dışişleri Bakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın güneyindeki bir hastanede çalışan hemşirede koronavirüs vakasının ortaya çıktığını açıkladı.

Hint bakan, vakanın ortaya çıktığı El-Hayat hastanesinde çalışan 100 Hint hemşireye test yapıldığı ancak virüs vakasına rastlanmadığını aktardı.

Vietnam'da görüldü

Vietnam'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı bildirildi.

Vietnam Sağlık Bakanlığı, dün ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Çinli bir baba ile oğlunun yeni tip koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı.

Çin’de 600'den fazla kişiye bulaştı

"Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, virüs Çin'de 639 vakada görüldü, vaka sayısında Vuhan'ın başkentliğini yaptığı Hubey eyaleti başı çekti.

Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'ye ulaştı.

Ölenlerin en gencinin 48, en yaşlısınınsa 73 yaşında olduğu açıklandı.

Öte yandan, virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçen 5 bin 897 kişiden 4 bin 928’i müşahade altına alındı.

Tecrit altında 2 kent

Virüsün ortaya çıktığı Hubei eyaletinin başkenti Vuhan 'da salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi. Kentte otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı.

Vuhan yerel hükümet departmanlarından yapılan açıklamayla halktan “özel bir nedeni olmaması durumunda” şehri terk etmemesi ve tüm halkın maske takması talep edildi.

Bu arada, 11 milyon nüfuslu kente 22 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında grup tur hizmeti verecek bütün turizm acentelerinin faaliyetleri ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındı.

Yerel hükümet ayrıca kentteki turizm destinasyonları ve otellerin 8 Şubat’tan önce büyük çaplı etkinliklerini askıya alması talimatı verirken, söz konusu önlemlerin “virüsün yayılmasını etkili bir şekilde kesmek için” alındığını kaydetti.

Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı, Vuhan virüsü nedeniyle büyük çaplı maske taleplerinin karşılanması için maske üretimi konusunda acil durum koordinasyonu başlattı. Bakanlığın tüm eyaletlerde maske üretimini hızlandırmak için yerel maske üreticilerini koordine edeceği belirtildi.

Çin’de yeni tip koronavirüs salgını Icou şehrinde de toplu ulaşımı durdurdu. Hubey eyaletine bağlı Huanggang yerel hükümeti de kentte toplu ulaşımın gece yarısı itibarıyla duracağını bildirdi.

Hükümet, özel bir durumu olmayan vatandaşların şehirden çıkışının askıya alınacağını duyurdu. Ayrıca şehirdeki, tüm sinema, internet kafe, turizm ve eğlence mekanları ikinci bir açıklamaya kadar çalışmayacak.

DSÖ bugün acil toplanıyor

Yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.

Yeni koronavirüs ilk olarak Vuhan'da 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Virüs, SARS virüsüne yüzde 80 benzerliği bulunmasıyla halkta tedirginliğe yol açmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 8 binden fazla kişide SARS virüsü görülürken bunlardan 775’i hayatını kaybetti.

2004'ten beri yeni SARS vakası görülmüyordu.

DSÖ bugün virüs nedeniyle küresel acil durum ilan edip etmeyeceğine yapacağı toplantı sonrası karar verecek.

Eğer küresel acil durum ilan edilirse salgın diğer ülkeler için de risk teşkil eden "olağanüstü durum" olarak nitelenecek ve koordineli uluslararası yanıt gerekecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan karar

Sağlık Bakanlığı, Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından "Çin'e seyahat ederken dikkatli olun" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınından dolayı Amerikan vatandaşlarını bu bölgeye seyahat ederken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinin, seyahat edilirken "yüksek tedbir alınması gereken" yerler kategorisine alındığı duyuruldu.