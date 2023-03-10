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Çin'de bir yaşındaki bebeğin beyninden hiç doğmamış ikizi çıkarıldı

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Çin'de bir ikizin fetüsü, bir yaşındaki kız kardeşinin kafatasından cerrahi olarak çıkarıldı. Bu bilinen tarihte yalnızca birkaç kez kaydedilen tıbbi bir anomali.
Çin'de bir yaşındaki bebeğin beyninden hiç doğmamış ikizi çıkarıldı

Bebeğin beyin ameliyatı Şanghay'daki Fudan Üniversitesi'ndeki doktorlar tarafından gerçekleştirildi.

Bu vakaya tıp literatüründe ilk kez rastlanmasa da doktorlar son derece nadir bir durum olduğunu söylüyor.

Bebeğin kafatasının beklenenden geniş olduğu ve hastaneye motor becerilerindeki sorunlar nedeniyle getirildiği bildirildi.

 

Çin'de bir yaşındaki bebeğin beyninden hiç doğmamış ikizi çıkarıldı

 

Motor beceriler; emekleme, ayakta durma, yürüme, koşma, salınım, dönme, yuvarlanma, zıplama ve denge kurma gibi hareketlerin gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Bebeğin kafatasını çeşitli görüntüleme yöntemleriyle inceleyen araştırmacılar, beyninin sıkıştığını ve sıvı birikimi oluştuğunu tespit etti.

İleri incelemeler, bebeğin aslında anne karnındayken bir ikiz kardeşi olduğunu ama ikinci bebeğin yeterince gelişemeyerek kardeşinin kafatasının içine sıkıştığını ortaya çıkardı.

1982'de Londra Hastanesi'ndeki bilim insanları, kafatası genişlemesi şikayetiyle getirilen 6 haftalık bir bebeğin beyninde de 14 santimetre uzunluğunda fetüs bulmuştu.

Ameliyattan sonra bebeğin hızla iyileştiği gözlemlenmişti.

Yine Çin'de 2015'ten başka bir vakada, doktorlar erkek ikizinin skrotal kesesinde doğmamış bir cenin buldular.

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