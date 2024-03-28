  • BIST 9079.97
  • Altın 2307.267
  • Dolar 32.3405
  • Euro 35.0516
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

Çinli akıllı telefon devi Tesla'ya rakip oluyor

»
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ilk elektrikli aracını (EV) piyasaya sürecek ve bugünden itibaren sipariş almaya başlayacak.
Çinli akıllı telefon devi Tesla'ya rakip oluyor

CEO Lei Jun bu hafta Speed ​​Ultra 7'nin (SU7) 500.000 yuan (2 milyon 235 bin TL) altında fiyatlandırılacağını söyledi.

Bu hamle, teknoloji devinin Tesla ve BYD gibi rakipleriyle mücadele etmesini sağlayacak.

Xiaomi'nin elektrikli otomobil pazarına girişi, satış büyümesinin küresel olarak yavaşlaması ve fiyat savaşını tetiklemesiyle gerçekleşti.

Firma, SU7'nin telefonları, dizüstü bilgisayarları ve diğer cihazlarıyla paylaşılan işletim sisteminin mevcut müşterilerin ilgisini çekeceğini umuyor.

Araştırma firması Counterpoint'e göre Xiaomi, yaklaşık yüzde 12'lik pazar payıyla dünya çapında üçüncü en büyük akıllı telefon satıcısı konumunda.

Xiaomi'nin geçen yıldan bu yana tanıtımını yaptığı SU7, Porsche'nin Taycan ve Panamera spor otomobil modelleriyle karşılaştırılıyor.

Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beynine çip takılan kişinin düşünceleri 25 dakika boyunca okundu25 Mart 2024 Pazartesi 11:36
  • Facebook, eski özelliğini geri getiriyor25 Mart 2024 Pazartesi 09:09
  • Doğal afetlere yapay zeka önlemi: Günler öncesinden uyarıyor22 Mart 2024 Cuma 19:07
  • Yapay zeka insanların gelecekteki sağlık sorunlarını tahmin edebilir21 Mart 2024 Perşembe 23:13
  • Neuralink: Beyin çipi takılan felçli hasta düşünce gücüyle satranç oynadı21 Mart 2024 Perşembe 18:13
  • Yapay zeka teknik direktör oldu: Liverpool'un taktiklerini yapıyor20 Mart 2024 Çarşamba 22:13
  • Türk bilim insanları Antarktika'nın geleceğini araştırdı19 Mart 2024 Salı 19:12
  • ABD-Çin geriliminde yeni perde: TikTok19 Mart 2024 Salı 11:19
  • TikTok'tan 31 Mart seçimleri için "teyit" önlemi18 Mart 2024 Pazartesi 20:42
  • Yapay zekaya güven azalıyor16 Mart 2024 Cumartesi 20:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti