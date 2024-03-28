Çinli akıllı telefon devi Tesla'ya rakip oluyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ilk elektrikli aracını (EV) piyasaya sürecek ve bugünden itibaren sipariş almaya başlayacak.

CEO Lei Jun bu hafta Speed ​​Ultra 7'nin (SU7) 500.000 yuan (2 milyon 235 bin TL) altında fiyatlandırılacağını söyledi.

Bu hamle, teknoloji devinin Tesla ve BYD gibi rakipleriyle mücadele etmesini sağlayacak.

Xiaomi'nin elektrikli otomobil pazarına girişi, satış büyümesinin küresel olarak yavaşlaması ve fiyat savaşını tetiklemesiyle gerçekleşti.

Firma, SU7'nin telefonları, dizüstü bilgisayarları ve diğer cihazlarıyla paylaşılan işletim sisteminin mevcut müşterilerin ilgisini çekeceğini umuyor.

Araştırma firması Counterpoint'e göre Xiaomi, yaklaşık yüzde 12'lik pazar payıyla dünya çapında üçüncü en büyük akıllı telefon satıcısı konumunda.

Xiaomi'nin geçen yıldan bu yana tanıtımını yaptığı SU7, Porsche'nin Taycan ve Panamera spor otomobil modelleriyle karşılaştırılıyor.

Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.