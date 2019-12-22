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“Cinnet Mevsimi”  Belgeseli Yakın Doğu Kolejinde İlgiyle İzlendi…

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“Cinnet Mevsimi”  Belgeseli Yakın Doğu Kolejinde İlgiyle İzlendi…
“Cinnet Mevsimi”  Belgeseli Yakın Doğu Kolejinde İlgiyle İzlendi…

 Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi organizasyonuyla,2015 yılında genç yaşta hayatını kaybeden Arda Erkan anısına çekilen ve uyuşturucuya karşı mücadeleyi konu alan  “Cinnet Mevsimi” adlı belgesel, Yakın Doğu Koleji 11. sınıf öğrencilerine gösterildi.

Yakın Doğu Koleji Konferans Salonunda, Arda Erkan’ın anne ve babası Gülseren ve Mustafa Erkan’ın katılımı ile gerçekleşen belgesel gösteriminde, öğrencilere riskli kişilik ve davranış özellikleri de anlatıldı.

Belgesel gösterimi öncesi öğrencilere konuşan Erkan çifti, bundan sonraki gelecek nesillere ışık tutması, farkındalık yaratması için bu belgeseli izletmeyi görev bildiklerini belirtti.

Arda’nın hikayesinden esinlenerek hazırlanan ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili mücadelenin sembolü haline gelen belgeselde, Arda’nın yaşadıkları anne, baba ve arkadaşları tarafından aktarıldı. Akademik olarak başarılı, sporcu, aile içinde ilgi ve ihtiyacı karşılanan ve arkadaş canlısı olan bir bireyin  “Hayır” diyememe ile ilgili zafiyetinden kaynaklanan olayların yaşanmasına neden olduğu mesajı verilerek, riskli kişilik ve davranış özellikleri anlatıldı. 

Yakın Doğu Koleji idareci, öğretmen  ve öğrencilerinin izlerken duygu dolu anlar yaşadığı  belgesel, öğrenciler için önleyici rehberlik adına güçlü bir  farkındalık yarattı.

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