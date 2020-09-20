Civisilli: Hellimde zihniyet değişikliği olmalı

Civisilli genelde ülke hellim üretim ve ihracıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sektörün son yaşanan Covid-19 salgını dolayısıyla yaşanan sıkıntılardan nasibini almakla birlikte, yaptıkları satışlardan ve özellikle yerli tüketicinin Arden Markasına duyduğu güvenden dolayı memnun olduklarını kaydetti.

Ülkemizde kaliteli hellim üretmek için tüm şartların var olduğunu, ama sektör içindeki fiyat rekabetinin, covid 19 kriziyle de birleşerek sektöre zarar verici boyuta geldiği savundu. Salgınla tüm dünyada hellim tüketiminin yoğun olduğu ev dışı tüketim sektörünün kapanması ve işlerinin gerilemesine koşut olarak, devletin navlun teşviklerini artırmasıyla kötünün iyisi bir durum yaşandığını belirtti.

Devlet’in verdiği navlun teşvikinin, sırf fiyatta indirimi şeklinde kullanılmakta olduğunu, bunun doğruluğunun tartışılması gerektiğinin altını çizen Civisilli, diğer büyük Hellim oyuncusu olan Güney Kıbrıs hellimi çok daha değerli olarak satabilirken, bu kadar kırıcı fiyat rekabetine gerek var mı ? diye sorarak, bu halimizde yaptığımız, adeta ithalatçılara cebimizden çıkarıp hellim yanında para da yollamakla neredeyse eşdeğerdir dedi.

Yaşanan aşırı fiyat rekabetinin, aslında sektörün kendi kalesine gol atmaktan başka bir işe yaramadığını belirten Civisilli, bu durumun üretilen hellimin kalitesini de çok olumsuz etkilediğini sözlerine ekleyerek, ana sorunlarımızdan biri de budur, dedi.

Yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini de dile getiren Civisilli, devletin teşviki yalnızca navlun teşviki şeklinde vermesinin yanlış olduğunu, desteğin esasen ihraç pazarlarındaki Kuzey Kıbrıs hellim ürünlerinin tüketiminin artırılmasına yönelik olması gereğinin altını çizdi. Örneğin bugün Türkiye’de tüketilen hellim miktarı , olması gerekenin çok altındadır. Devlet ivedilikle Türkiye’deki hellim tüketiminin artırılmasına yönelik reklam & tanıtım faaliyetleri planlamalı ve gereğini hızlıca yapmalıdır. Özellikle son yıllarda reklam alanına giren facebook, instagram, youtube gibi yeni mecraların, hem çok etkili, hem de uygun fiyatlı olduğunu belirten Civisilli, iyi bir plan,strateji ve proglamla kısa sürede hellimin ulaşacağı tüketim miktarı artışı, reklamı verenleri de şaşırtacaktır, dedi.

Diğer ihraç pazarlarında da ayni şey söz konusu olmalıdır. Verilen teşvik, Pazarlama & Tanıtım desteği şeklinde olmalı ve ilgili reklam tanıtımın yapıldığını kanıtlayan belgeler ulaştırılmadan, ne desteğe aracılık eden ihracatçı şirket, ne de devlet ilgili desteği serbest bırakmamalıdır.

Rekabet her zaman olmuştur ve her zaman da olacaktır. Bu çok doğaldır ama devletin, rekabetin zarar verici olanına müdahalesi gereklidir. Çünkü, yalnıza fiyata odaklanmış rekabet, sektörün tüm oyuncuları için hayati derecede tehlikelidir. Bu bakımdan devletin, sektörle de danışarak oluşturabilecek, hellim üretiminin asgari maliyetlerinin belirlendiği bir maliyet çalışması olmalı ve maliyet fiyatı düzeyinde ve altında ürün ihraç edilmesine onay verilmemelidir.

Son olarak, kaliteli üretim yapılmasına, buna koşut olarak keçi-koyun sütü kullanımının planlanması ve teşvik edilmesi gereğine vurgu yapan Civisilli, geleceğin parlak olabilmesi için, tüm sektörün maksimum iletişim, yardımlaşma, işbirliği ve ortak gayret içinde olması gerektiğini belirterek, sözlerini tamamladı.