CMC’de Bostancı Bağcıl Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 6 Şubat Pazar gün yapılan Bostancı Bağcıl Cup Golf

Turnuvası’nda 38 Puan ile Olgun Emirzade Şampiyon oldu.

Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada 34 Puan ile John Alexander Murray ikinci olurken, Engin Portakalcıoğlu 31 Puan ile üçüncü oldu.

Turnuva sonrası dereceye girenlere ödülleri Kulüp Kaptan’ı Karl Crosby tarafından verildi.