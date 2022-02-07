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CMC’de Bostancı Bağcıl Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade

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CMC’de Bostancı Bağcıl Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade
CMC’de Bostancı Bağcıl Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 6 Şubat Pazar gün yapılan Bostancı Bağcıl Cup Golf
Turnuvası’nda 38 Puan ile Olgun Emirzade Şampiyon oldu.

Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada 34 Puan ile John Alexander Murray ikinci olurken, Engin Portakalcıoğlu 31 Puan ile üçüncü oldu.

Turnuva sonrası dereceye girenlere ödülleri Kulüp Kaptan’ı Karl Crosby tarafından verildi.

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