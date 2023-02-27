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Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi ile Hal Yasası Tasarısı komitede görüşülecek

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Meclis Genel Kurulu’nda Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi ile Hal Yasası Tasarısı’nın komitede görüşülmesi oy birliği kabul edildi.
Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi ile Hal Yasası Tasarısı komitede görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi’nde bazı yasa tasarısı ve önerilerinin üçüncü görüşmelerine yönelik tezkereler onaylandı.

Buna göre, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı; Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi; Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmelerine dair tezkereler oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki depremle ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesiyle ilişkin oluşturulan geçici ve özel ad-hoc komite ile Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depreme Dair Mali, İdari ve Sosyal Önlemlerin Takibine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Ad-Hoc Özel Komite ile ilgili kararlar da okunarak oylandı.

Öte yandan Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi ile Hal Yasası Tasarısı’nın komitede görüşülmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

1986 MALİ YILI BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU KESİN HESAP YASA TASARISI RAPORU ONAYLANDI

Daha sonra Komite Başkanı Teberüken Uluçay, 1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı raporunu okudu.

Söz alan olmayınca tasarı görüşüldü ve oylandı. Tasarının bütünü, 36 kabul oyu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Komite Başkanı Yasemi Öztürk tasarıyı okudu. Bu tasarı da 35 kabul ile oy birliğiyle kabul edildi.

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