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Çocuklara tuvalet eğitimi nasıl verilmeli?

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Çocukların tuvalet eğitimi süreci doğru zamanlama, çocuğun hazır oluşu ve sabırlı bir yaklaşım gerektiriyor. Bu süreci daha etkili ve olumlu bir şekilde yönlendirmek isteyen ebeveynlere uzmanların önerisi anlayış olmak...
Çocuklara tuvalet eğitimi nasıl verilmeli?

Çocukların tuvalet eğitimi süreci, pek çok ebeveyn için kimi zaman zorlu bir dönem olabiliyor. Ancak uzmanlara göre, çocuğun hazır olduğu zaman başlamak ve doğru yöntemleri benimsemek, bu süreci daha kolay ve başarılı bir şekilde geçirmeye yardımcı olabilir.

Uzman Psikolog Büşra Sel Cengiz, çocukların tuvalet eğitimi sürecine dair işaretler ve ebeveynlere önerilerini paylaştı. Sel, çocuğun tuvalet eğitimine hazır olmasının belirtilerini anlatırken, önerilerde bulundu.

"Başlangıç noktasını dönüm noktası olabilecek yerlere getirin"

Her çocuğun büyüme süreci farklı. Bu nedenle Sel, "Aileler tuvalet eğitimine 18 ay sonrasında çocuklarının gelişimine göre başlayabilirler" diyor ve bu konuda rehberlik edecek önerilerini anlatıyor:

"Kendi danışanlarıma başlangıç noktasını dönüm noktası olabilecek yerlere getirmelerini öneririm. Örneğin, okul açılırken, kapanırken, yılbaşında veya çocuğun doğum gününden sonra gibi."

"Tuvalet eğitimine hazır olduğuna dair bazı işaretler var"

Psikolog Büşra Sel, "Çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğuna dair bazı işaretler vardır. Öncelikle çocuğun tuvaletini yapma ihtiyacını fark edebilmesi ve bunun farkında olması önemlidir. Ayrıca çocuğun basit kelimeler veya jestlerle isteklerini ifade edebilmesi, günde birkaç saat kuru kalabilmesi ve ıslak veya kirli bezden rahatsızlık duyması da hazır olma işaretlerindendir" dedi.

Tuvalet eğitimine nasıl başlanması gerektiği konusunda ise Sel, "Tuvalet eğitimine başlamadan önce çocuğun fiziksel ve zihinsel hazır olduğundan emin olmalıyız. Çocuğa tuvaletin nasıl kullanıldığını anlatmalıyız, basit şekillerde anlamasını sağlamalıyız. Daha sonra düzenli aralıklarla tuvalete gitmeyi teşvik ederek süreci başlatabiliriz" şeklinde konuştu.

"Övgü ve takdir kullanmak çocuğun motivasyonunu artırır"

Motivasyonun korunması ve eğitim sürecinin zorlandığı durumlar hakkında da bilgi veren Sel, "Motivasyonun korunması önemlidir. Eğitim süreci zorlandığında veya çocuğun motivasyonu düştüğünde, pozitif bir yaklaşım sergileyerek övgü ve takdir kullanmak çocuğun motivasyonunu artırabilir. Ancak bazen süreç o kadar zorlayıcı hale gelebilir ki, ara verme düşünülebilir. Ancak ara verirken çocuğun hala tuvalet eğitimine hazır olduğundan emin olunmalı ve sürecin uzun sürmemesi için çaba gösterilmeli" diye ekledi.

"Gece ve gündüz eğitimi farklı"

Uzman Psikolog Büşra Sel, eğitim sürecinde kullanılabilecek ekipmanlar ve ödüllendirme konularına da değinerek, gece tuvalet eğitiminin gündüz eğitiminden farklılıklarını da anlattı.

"Tuvalet eğitimine başlarken amaç öncelikle gündüz kuruluğunu sağlamak. Gece kuruluğu hemen kazanılan bir beceri olmayabilir. Ancak bu noktada gece ailelerin beze dönmesini de önermiyoruz. Gece için de olsa beze dönen çocuk, gündüz de beziyle devam etmek isteyebilir ve süreci uzatabilir. O sebeple hem gece hem gündüz alıştırma külotları ve alezler kullanılabilir. Aynı zamanda geceleri periyodik olarak 2-3 saatte bir tuvalete kaldırmak kazaları önleyebilir."

Çocukların tuvalet eğitimi sürecinin ebeveynler için önemli bir aşama olduğunu belirten Sel, "Sabır ve anlayışla yaklaşmak, çocuğunuzun bu dönemi daha kolay geçirmesine yardımcı olacaktır" dedi.

Uzman Psikolog Büşra Sel'in verdiği bilgiler, çocukların tuvalet eğitimi sürecini daha etkili bir şekilde yönlendirmek isteyen ebeveynler için önemli rehber niteliği taşıyor.

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