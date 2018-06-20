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Çocukluk Döneminin En Önemli Besini: Süt ve Süt Ürünleri

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Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler; “Süt veya Süt Ürünü Tüketimi Yaşamın Her Evresinde Önem Taşımaktadır”
Çocukluk Döneminin En Önemli Besini: Süt ve Süt Ürünleri

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler, Çocukluk Çağında Süt ve Süt Ürünleri Tüketiminin Büyüme ve Gelişmeye Katkı Koyduğunu, Hipertansiyon ve Kanser Riskini Azalttığını, Vücut Ağırlığının Kontrolünde de Koruyucu Rol Oynadığını Kaydetti. 

Yaşamın her evresinde süt veya süt ürünlerinin vücudun ihtiyacı olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler, özellikle çocukluk döneminde süt veya süt ürünlerinin tüketiminin büyük önem taşıdığını belirtti.  Süt veya süt ürünlerinin çeşitli besin öğelerini içeren zengin bir kaynak olduğunu, kemik sağlığı açısından da büyük önem arzettiğini belirten Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler şöyle devam etti: “Süt veya süt ürünlerinin, kemik sağlığını korumadaki önemine ek olarak, kronik hastalıklardan da koruyucu etkisi olduğu bilinmekte, çocuklarda yeterli ve dengeli besin öğeleri ile enerji alımının sağlanması açısından da önerilmektedir.  Sütün bileşiminde yer alan başta vitaminler olmak üzere birçok besin maddesi, hayati fonksiyonlarda önemli görevlere sahiptir.” 

Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler; “Düzenli Süt Tüketen Çocukların, Süt İçmeyen Çocuklara Kıyasla Daha Başarılı Oldukları Tespit Edilmiştir.”
Büyüme ve gelişmenin yanı sıra yapısında bulunan moleküller, enzimler, büyüme hormonları, büyüme faktörleri, antibakteriyel ajanlar gibi protein ve peptid yapılı öğeler ile yağ asitleri, vitamin ve minerallerden dolayı yaşam döngüsü içerisinde birçok önemli özelliğe sahip olan süt veya süt ürünlerinin, özellikle kalsiyum ve fosfor başta olmak üzere önemli minareler, protein ve riboflavin gibi bazı B Grubu vitaminlerin kaynağı olduğunu belirtti.  Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Süt proteinlerinin büyüme gelişmeye katkısı, doku farklılaşmasındaki etkinliğine ek olarak kalsiyum emilimi ve immün fonksiyonlar üzerindeki olumlu etkisi, hipertansiyon ve kanser riskini azalttığı, vücut ağırlığının kontrolünde etkin olduğu ve diş çürüklerine karşı koruyucu olduğu bilinmektedir.  Düzenli süt tüketiminin, çocukların soyut düşünce, bellek, dikkat, problem çözme, konsantrasyon gibi zihinsel yetenekler açısından, süt içmeyen çocuklara kıyasla daha başarılı olmalarına yardımcı olduğu tespit edilmiştir.”

Bir Yaşından Sonraki Çocuklarda Önerilen Süt Miktarı Günde İki Bardak
 “Sadece süt içerek kalori ihtiyacını karşılayan bazı çocuklar ise yemek yememekte ve düzensiz beslenmektedir.  Süt tüketmeyen çocuklarda peynir, yoğurt gibi süt ürünlerinin tüketilmesi teşvik edilmelidir.  Sütün tadını sevmeyen çocuklar için şeker, kakao tercih edilmemeli, bunların yerine süte pekmez veya bal  eklenmelidir.” diyen Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler, süt ve süt ürünlerinin faydalarına ilişkin yaptığı açıklamalara ek olarak, günde yarım litre süt tüketimi önerilen bir yaşından sonraki çocukluk döneminde, daha fazla miktarda süt tüketimi halinde, demir eksikliğine bağlı kansızlık ve kabızlık görülebileceğini, bu nedenle çocukların günde 2 bardak süt tüketmeleri  gerektiğini hatırlattı. Ayrıca çocuklara uyurken veya yatar pozisyonda süt verilmemesinin, süt içtikten 1-2 saat sonra uyumalarının sağlanmasının, mide içeriği ile birlikte mide asitinin yemek borusuna geri kaçışını önlemek açısından önem taşıdığını belirten Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler, bu sayede hem bebeklerde hem de çocuklarda tekrarlayan kusma, yemek borusunda yanık oluşumuna bağlı huzursuzluk, iştahsızlık, kilo alamama ve sütün akciğerlere aspirasyonuna bağlı oluşabilecek akciğer enfeksiyonları ve boğulmaları önlemenin sağlanabileceği ifade etti. 

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