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Crans-Montana’ya doğru…

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Crans-Montana’ya doğru…
Kıbrıs müzakerelerinde “Güvenlik ve Garantiler”in yanı sıra bütün konuların kapsamlı şekilde ele alınıp, sonuca götürülmeye çalışılacağı Kıbrıs Konferansı, 5 aylık aradan sonra İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 28 Haziran’da başlayacak ve en az 15 gün sürmesi öngörülen konferansa katılmak amacıyla yarın adadan ayrılıyor.

Kıbrıs Konferansı, 2 kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı federal çözüm hedefli yoğun müzakerelerin ardından 12 Ocak’ta Cenevre’de başlamış, ancak Yunanistan’ın hazırlık talebiyle ara verilmişti.

Taraflar ve garantörlerin katılımıyla gerçekleşen siyasi düzeydeki konferans, 5 gün aradan sonra Mont Pelerin’de teknik düzeyde devam etmiş ve tarafların “Garanti ve Güvenlik”le ilgili pozisyonları listelenmişti.

Bu çalışmanın, Crans-Montana’da devam edecek konferansa kılavuzluk etmesi öngörülüyor.

AKINCI BUGÜN ADADAN AYRILIYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Müzakereci Özdil Nami, 28 Haziran’da başlayacak konferansa katılmak amacıyla bugün saat 16.15’te adadan ayrılıyor. Akıncı’ya eşi Meral Akıncı ve Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’den ayrılışı öncesinde saat 15.45’te Ercan Havaalanı’nda basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin, II. Sekreter Sertaç Güven, Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı, Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Hukuk İşler Danışmanı Sülen Karabacak, Dışilişkiler Uzmanı İpek Genç, Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam, Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş, Mülkiyet Komitesi üyesi Layık Mesutoğlu ve teknik uzmanlardan oluşan heyet ise İsviçre’ye yarın gidecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindeki heyet ile siyasi parti temsilcileri ve konferansı takip edecek basın mensupları, yarın saat 15.20’de İsviçre’ye gitmek üzere İstanbul’dan ayrılacak.

HÜKÜMETİ DENKTAŞ VE ERTUĞRULOĞU TEMSİL EDECEK

Crans-Montana’da devam edecek müzakerelerde hükümeti, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu temsil edecek.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Dışilişkiler Sorumlusu, Milletvekili Armağan Candan; Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) ise Genel Başkan Cemal Özyiğit ve Milletvekili Zeki Çeler İsviçre’ye gidecek.

“GÜVENLİK VE GARANTİLER” İLK KEZ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Mayıs 2015’te başladıkları müzakereler süresince görüşmediği “Güvenlik ve Garantiler” başlığını ilk kez Ocak 2017’de Cenevre’de başlayan konferansta ele aldı.

Garantörlerin, yıllardan sonra ilke kez Kıbrıs için bir araya geldiği konferans, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın “hazırlık” talebi yüzünden kısa sürse de taraflar ilk kez bu konferansta, karşılıklı harita önerilerini sundu.

Konferans çalışmaları, siyasi düzeydeki toplantılara ara verilmesinin ardından teknik düzeyde devam etti. Müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis’in, garantör ülkelerin teknokratlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, tarafların “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili pozisyon, beklenti ve endişeleri listelendi.

Liderler, zaman zaman kopsa da Kıbrıs’ta müzakerelere devam ederken, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ise taraflar ve garantörlerle görüşerek, Mont Pelerin’de tarafların pozisyonlarına ilişkin teknik düzeydeki görüşmenin sonuçları üzerinde çalıştı ve konferansa yönelik ortak bir belge hazırladı.

Eide, yarın Cenevre’deki BM binasında basın toplantısı düzenleyeceğini de duyurmuştu.

 

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