CTP: “Lefkoşa ile ilgili son gelişmeleri takip ediyoruz”

Solyalı, 16 yerde belediye başkan adayı gösterecekleri bilgisini paylaştı.

Ürün Solyalı, Lefkoşa’da ile ilgili “ Toplumsal uzlaşıyı, kültür olarak benimsemek ve yerleştirmek adına adım attık” dedi.

Solyalı, “ Elbette CTP’de rahatsız olanlar var ama, halkın iyi hizmet alması için gerekli durumlarda geri durmayı da bilen insanlarız. Temel sonuç birlikte yönetimi nasıl kurgulanacağı ile alakalıdır. Harmancı’yı doğru destekleyip, gerektiğinde denetleyeceksek, bu Lefkoşa’nın faydasına olacaktır” dedi.

“Aday çıkarma kararı değişir mi?” sorusu üzerine Solyalı, “Parti organlarla yönetilir. 3 – 4 kez ittifak politikası yönünde tutum sergiledi… Bundan sonra farklı bir karar üretir mi? Kişisel görüşüm zayıf ihtimal. Ama asla olamaz da denemez. Kimsenin ağzını bantlayamayız. Ama son gelişmeleri de takip ediyoruz. Yetkili kurullarımızda değerlendiriyoruz” yanıtı verdi.

Hükümeti oluşturan 4 siyasi partinin yerel seçimde işbirliği çalışmalarının sürdüğü bilgisini veren Solyalı, “ hükümetin oluşturduğu 4 siyasi parti belediye meclisi listeleri için görüşmelerini sürdürecek. Bazı yerlerde 4lü, 3’lü, 2’li ittifakların belediye meclislerine listelerine yansıyacağını göreceğiz. Ama öyle yerler de göreceğiz ki partiler kendi listelerini çıkaracak. Bu anlaşma ya da anlaşmamam değil, daha fazla aritmetiğin içeride yer alması için strateji politikası… Görüşmeler henüz son noktada değil. Takvim işliyor. 18-19 Mayıs gibi başvurular resmileşmesi gerekiyor. Bu hafta bu işler bitecek ki Parti Meclisi onaylasın” dedi.

Yerel seçimler için işbirliğini görüşürken, “hükümetteki uyumun asgari müşterekini aradıklarını belirten Solyalı, seçim sonuçlarının genelinin, 4’lü koalisyon leyhine sonuçlanacak gibi göründüğünü söyledi.

Ürün Solyalı, hükümet çalışmaları için de “ 4’lü koalisyonu başaracağız” dedi.