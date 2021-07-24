CTP: “Uyarılar dikkate alınsın, çözüm zeminine geri dönülsün”

“CTP olarak, bu kritik aşamada, tüm tarafları sağduyuya, ortak zemin olan BM Güvenlik Konseyinin çözüm ile ilgili kararlarına dönmeye; bu bağlamda adil, kalıcı bir çözüm için çalışmaya davet ederiz."

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Türk tarafının Maraş adımına ilişkin BM Güvenlik Konseyi açıklamasına işaret etti, Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir ve kapsamlı çözüm yönünde atılması gereken adımların, Güvenlik Konseyi’nin çözüm ile ilgili kararlarında belirtildiğine vurgu yaptı.

Uluslararası iradenin, ‘siyasi eşitliğe dayalı, adil, kalıcı ve kapsamlı’ bir Federasyon konusundaki güçlü duruşunun Kıbrıslı Türkler açısından son derece önemli olduğunun altını çizen CTP, Kapalı Maraş konusunda atılacak adımların çözüm sürecinin önüne geçmemesi gerektiğini belirtti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada “Uluslararası hukuka uygun açılmayan Kapalı Maraş uluslararası yatırım çekmeyeceği gibi, Kıbrıslı Türklerin uluslararası ilişkilerinin gelişmesine de katkı koyamaz. Sadece fetih zihniyetin kendini tatmin etmesine yarar” denildi.

CTP açıklamasında, “Kıbrıs sorunu gibi hassas dengeler üzerinde ilerleyen uluslararası bir konuda, herkesi bu tür maceracı adımlardan vazgeçmeye davet ederiz” vurgusu öne çıktı, çözümün “siyasi eşitlik temeli güçlendirilmiş, kalıcı ve kapsamlı federasyon” olduğu kaydedildi.

İşte CTP açıklaması:

"UYARILAR DİKKATE ALINSIN, ÇÖZÜM ZEMİNİNE GERİ DÖNÜLSÜN!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı, 23 Temmuz 2021 tarihinde kapalı Maraş’la ilgili yapmış olduğu açıklama ile, Kıbrıs sorununun uluslararası niteliğini ve kapsamlı çözümü ile ilgili atılması gereken adımların çerçevesini bir kez daha ortaya koymuş, ilgili tarafları uyarmıştır. Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir ve kapsamlı çözüm yönünde atılması gereken adımlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin çözüm ile ilgili kararlarında belirtilmiştir. Halkların görüşleri ile oluşmuş olan bu kararlar, adil ve kalıcı bir çözüme gidecek olan yolu da ifade etmektedir.

Yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’ta federal çözümle ilgili Genel Sekreter’in çabalarına destek belirterek siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonun Kıbrıslıların isteklerine uygun adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm taahhüdünü teyit ettiği belirtilmiştir. Uluslararası iradenin, ‘siyasi eşitliğe dayalı, adil, kalıcı ve kapsamlı’ bir Federasyon konusundaki güçlü duruşu Kıbrıslı Türkler açısından son derece önemlidir.

Kapalı Maraş konusunda atılacak adımların çözüm sürecinin önüne geçmemesi, Birleşmiş Milletler ile mutlaka istişare edilerek değerlendirilmesi sürekli gündemde tuttuğumuz bir konu olmasına karşın, malum zihniyet iç siyasetteki ‘ben yaparım olur’ tavrını, uluslararası bağlamda da göstermeye kalkmış, uyarılarımızı göz ardı etmiştir.

Uluslararası hukuka uygun açılmayan Kapalı Maraş uluslararası yatırım çekmeyeceği gibi, Kıbrıslı Türklerin uluslararası ilişkilerinin gelişmesine de katkı koyamaz. Sadece fetih zihniyetin kendini tatmin etmesine yarar. BM Güvenlik Konseyinin Maraş ile ilgili Ekim 2020 tarihli pozisyona geri dönme çağrısı dikkate değerdir. Bu çağrı, Kıbrıs sorunundaki tüm dengeleri yok edici tek taraflı hamlelere karşı güçlü bir uyarıdır.

Bugün, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlükten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı büyük mağduriyetin bedeli maceracı, dünyadan kopuk adımlar nedeniyle daha da artmıştır. Diplomasiden uzak, dünya devletleri ile ilişkileri berhava edecek şekilde atılan bu ve benzeri fetih zihniyeti adımlarının zararını halklar görmektedir. Kıbrıs sorunu gibi hassas dengeler üzerinde ilerleyen uluslararası bir konuda, herkesi bu tür maceracı adımlardan vazgeçmeye davet ederiz. Adada elde edilecek olan adil bir çözümün yolu ve yöntemi bellidir. O da siyasi eşitlik temeli güçlendirilmiş, kalıcı ve kapsamlı federasyondur. BM Güvenlik Konseyi kararlarının bu yöndeki güçlü vurgusu, gerek adamız gerekse bölgemiz açısından son derece önemlidir.

CTP olarak, bu kritik aşamada, tüm tarafları sağduyuya, ortak zemin olan BM Güvenlik Konseyinin çözüm ile ilgili kararlarına dönmeye; bu bağlamda adil, kalıcı bir çözüm için çalışmaya davet eder, siyasi eşitliğe dayalı bir çözümün gerek Ada gerekse bölge halklarının tek çıkar yolu olduğunun altını çizeriz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi"