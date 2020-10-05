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CTP'li vekil Akansoy:Bu durum artık fotoğraflarla basına düşüyorsa durum vahim demektir

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy Genç Tv'de katıldığı programda seçime müdahale tartışmaları hakkında konuştu.
CTP'li vekil Akansoy:Bu durum artık fotoğraflarla basına düşüyorsa durum vahim demektir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Akansoy Genç TV’de “Seçime müdahale kimin kazanacağından çok daha önemli bir konu… Seçime müdahale demek halkın iradesine, toplumsal bütünlüğe, toplum değerlerine müdahaledir. Bu durum artık fotoğraflarla basına düşüyorsa durum vahim demektir. Destek çalışmalarına bir şey demiyorum ama herhangi bir siyasinin gelip etki yaratmaya çalışması ve bir adayı işaret etmesi, doğrudan doğruya müdahaledir. Biz bunu CTP olarak değil toplum olarak reddetmek zorundayız” diye konuştu.

Akansoy, "Sayın Tatar bunun hesabını verecek ve vermek zorundadır" diye de ekledi.

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